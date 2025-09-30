Studie: Fachkraft-Anteil in Kitas sinkt in vielen Bundesländern

Ohne qualifizierte Fachkräfte geht in Kitas nichts. Dennoch ist ihr Anteil vielerorts gering. Tendenziell stehen die ostdeutschen Bundesländer gut da, die im Westen eher schlecht.

In den meisten Bundesländern arbeiten einer Studie zufolge immer weniger pädagogisch qualifizierte Fachkräfte in Kindertagesstätten. Das geht aus dem "Ländermonitor Frühkindliche Bildungssysteme" der Bertelsmann Stiftung hervor. Auch innerhalb der einzelnen Länder variiert demnach die Fachkraftquote - ein wesentlicher Faktor für die Qualität von Kitas.

Weil Fachpersonal fehle und Kommunen unter Kostendruck seien, setzte sich der Trend sinkender Fachkraftquoten fort - denn immer mehr Personen aus anderen Berufsgruppen dürften pädagogische Aufgaben übernehmen. In fünf Bundesländern gab es zum Stichtag 1. März 2024 laut Analyse aber einen leichten Anstieg von Kitas mit hohem Fachkraftanteil, das größte Plus verzeichnete dabei Sachsen.

Thüringen hat höchsten Fachkraftanteil, Bayern den niedrigsten

Schaut man sich die Fachkraftquote an, so fällt der durchschnittliche Anteil von Fachkräften bei allen pädagogisch Tätigen pro Kita besonders niedrig in Bayern aus - dort beträgt er lediglich 54,5 Prozent. Das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen gehört mit 74,1 Prozent zum Mittelfeld.

Besonders gut schneidet Thüringen ab - mit einem Fachkraftanteil von durchschnittlich 94,3 Prozent pro Kita-Team. In den ostdeutschen Ländern sieht es bei der Fachkraftquote mit 87 Prozent deutlich besser aus als im Westen mit einem Niveau von 69 Prozent.

Unterschiede auch auf lokaler Ebene

Als hoch gilt eine Fachkraft-Quote nach dem Verständnis der Stiftung, wenn mindestens 82,5 Prozent des pädagogischen Personals in einer Kita einen einschlägigen Fachschulabschluss aufweisen. Als schwache Quote gilt alles unter 50 Prozent. Damit müssen unter allen Bundesländern vor allem die Bayern auskommen - die Quote liegt dort bei 31,5 Prozent, das entspricht 2.997 Kitas.

Schaut man hingegen auf eine hohe Fachkraftquote von mindestens 82,5 Prozent, so ist Bayern Schlusslicht mit nur 3,6 Prozent der Kitas, die diesen guten Anteil erreichen, gefolgt von Hamburg mit 14,0 Prozent. Spitzenreiter sind Thüringen (89,7 Prozent), Sachsen (85,9) und Brandenburg (81,2).

Betrachtet man die Fachkraftquote noch detaillierter auf Ebene der 400 Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland, so treten ebenfalls erhebliche Unterschiede zutage. Ein Beispiel: Eine hohe Fachkraftquote von 82,5 Prozent plus erreichen im bayerischen Landkreis Augsburg nur 2,3 Prozent der Kitas - letzter Platz bundesweit. Auf den deutschlandweit höchsten Anteil (94 Prozent der Kitas) kommt der thüringische Landkreis Sömmerda.

Stiftung: Professionalität darf nicht leiden

Die Stiftung sieht die Entwicklung kritisch. Die sinkenden Fachkraft-Quoten ließen sich vor allem darauf zurückführen, dass immer mehr Angehörige anderer Berufsfelder pädagogische Aufgaben in einer Kita übernehmen dürfen, etwa Geburtshelfer oder Krankengymnasten. Auch werde der Fachkraft-Begriff immer mehr aufgeweicht.

"Neue Berufsgruppen für die Kitas zu gewinnen, ist grundsätzlich gut. Aber darunter darf die Professionalität nicht leiden", erklärte die Expertin der Stiftung für frühkindliche Bildung, Anette Stein.

Um das Aufwachsen, Lernen und die Entwicklung der Kinder individuell zu fördern, braucht es die nötige pädagogische Qualifikation. „ Anette Stein, Expertin Bertelsmann-Stiftung

Die Stiftung forderte einheitliche Standards für den Fachkraft-Status sowie eine dauerhafte Mitfinanzierung der frühkindlichen Bildung durch Bund und Länder.

