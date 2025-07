Jesidische Familie in den Irak abgeschoben: Kritik an Behörden

Am Dienstag vergangener Woche wurde eine jesidische Familie, die seit mehreren Jahren im brandenburgischen Lychen gelebt hatte, in den Irak abgeschoben. Während die Eltern mit ihren vier minderjährigen Kindern bereits von Sicherheitskräften zum Flughafen gebracht und in das Flugzeug gesetzt wurden, hob das Verwaltungsgericht Potsdam wegen eines Eilantrags die Ausreispflicht auf - doch die Entscheidung kam, als die Maschine schon in der Luft war.