Geburtenrate in Deutschland: Warum es immer weniger Geburten gibt

Die Geburtenzahlen in Deutschland sind auf dem niedrigsten Stand seit 1946. Woran das liegt - und wie stark Wunsch und Wirklichkeit auseinanderklaffen.

Die Zahl der Geburten in Deutschland ist 2025 auf ein Rekordtief gesunken. 28.04.2026 | 0:28 min

Etwa 654.300 Kinder sind 2025 in Deutschland auf die Welt gekommen. Das ist laut Statistischem Bundesamt die niedrigste Zahl seit 1946. Die Behörde veröffentlicht die Zahlen ab 1950 in einer Zeitreihe:

Immer weniger Geburten ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Die Gründe für den Rückgang sind vielschichtig - die Entwicklung an sich sei aber erwartbar, erklärt Dr. Carmen Friedrich, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB). Zum einen hänge dies mit der Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter zusammen. "Die Geburtsjahrgänge der Neunzigerjahre waren vergleichsweise klein. Das heißt, dass es jetzt weniger Frauen gibt, die Kinder bekommen", sagt Friedrich.

Aber auch die zusammengefasste Geburtenziffer - also die durchschnittliche Zahl von Kindern pro Frau, oft auch als Geburtenrate bezeichnet - sinkt. Diese Geburtenrate wird nicht direkt von der Zusammensetzung der weiblichen Bevölkerung beeinflusst.

So entwickelt sich die Geburtenrate ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Frauen bekommen später Kinder

Dass nicht nur die Geburtenzahl, sondern auch die Geburtenrate sinkt, hat unter anderem mit dem Zeitpunkt zu tun, zu dem Frauen heute Kinder bekommen, erklärt Jutta Allmendinger, Soziologin und Professorin an der Humboldt-Universität zu Berlin, im ZDF-Morgenmagazin.

Sehen Sie hier das Interview mit Prof. Jutta Allmendinger zur sinkenden Geburtenrate. 30.04.2026 | 5:54 min

Die Geburtenzahlen in höheren Altersgruppen liegen deutlich höher als noch 15 Jahre zuvor. Auch das Durchschnittsalter von Frauen bei Geburt des ersten Kindes ist zwischen 2009 und 2024 von 28,8 Jahren auf 30,4 Jahre gestiegen.

Geburten finden später im Leben statt ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Damit sei die Spanne, in der Frauen noch weitere Kinder bekommen können, relativ kurz. "Von daher bekommen sie weniger Kinder, auch als sie eigentlich wollen", so Allmendinger.

So viele Kinder wünschen sich Frauen und Männer

Wie aber entwickeln sich die Kinderwünsche der Bevölkerung? Dieser Frage geht Carmen Friedrich unter anderem in ihrer Forschung nach.

Gleich bleibende Kinderwünsche ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Die Zahlen zeigen: Kinderwünsche von Frauen und Männern sind zuletzt stabil geblieben. Viele hätten am liebsten zwei oder drei Kinder. Rechnerisch ergibt das 2,2 Kinder im Durchschnitt.

Wie passt das mit der sinkenden Geburtenrate zusammen, die 2024 bei 1,35 lag? Laut Friedrich sehen Forschende Zusammenhänge mit der aktuellen Weltlage und Krisen - auch in Form wachsender finanzieller Sorgen.

Die meisten jungen Frauen und Männer möchten auf jeden Fall Kinder. Es ist wichtig, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass diese Kinderwünsche auch gut erfüllt werden können. „ Dr. Carmen Friedrich, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung

Wichtig sei dabei unter anderem das Schaffen von bezahlbarem Wohnraum sowie eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, etwa durch verlässliche Kinderbetreuung oder höheres Elterngeld.

Redaktion: Kathrin Wolff

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.