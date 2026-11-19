Die EU-Kommission ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. Betroffen war unter anderem eine Personalplattform. Mehrere Anwendungen seien als Vorsichtsmaßnahme deaktiviert worden.

Die EU-Kommission ist Ziel eines Cyberangriffs geworden. Der Angriff habe bereits im Oktober stattgefunden, erklärte ein Sprecher. 19.11.2026 | 0:29 min

Auf die Europäische Kommission ist im Oktober ein Cyberangriff verübt worden. Es habe sich um einen Cyberangriff mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) gehandelt, sagte Kommissionssprecher Thomas Regnier in Brüssel.

Der Sprecher der von Ursula von der Leyen geführten Behörde teilte mit:

Die Europäische Kommission hat kürzlich notwendige Schritte als Reaktion auf eine entdeckte Cyberkampagne unternommen. „ Thomas Regnier, Sprecher der EU-Kommission

Ein öffentlich verfügbares KI-Werkzeug sei missbraucht worden, hieß es weiter. Zuvor hatte das Nachrichtenportal "Politico" über den Angriff berichtet.

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Als Schutz- und Vorsichtsmaßnahme habe die Kommission mehrere Anwendungen vorübergehend deaktiviert. Darunter sei etwa die Personalplattform der Kommission für Gehaltsabrechnungen, Urlaubsanträge und Arbeitszeiterfassung, hieß es. Die "meisten" Anwendungen seien inzwischen wieder freigeschaltet, so der Sprecher.

Keine Entwendung persönlicher Daten bekannt

Zu der Frage, ob Kriminelle auch persönliche Daten von Mitarbeitenden der Kommission in die Hände bekommen haben könnten, sagte der Sprecher: "Uns liegen keine Hinweise auf eine Datenpanne vor, von der das gesamte Personal der Kommission betroffen wäre." Bei der Brüsseler Behörde arbeiten nach Angaben auf ihrer Webseite derzeit mehr als 33.000 Beamtinnen, Beamte und Vertragsbedienstete.

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Der Vorfall sei am 22. Oktober festgestellt worden, sagte der Sprecher weiter. Bestätigt wurde er ihm zufolge nach ersten Ermittlungen am 26. Oktober. Zum Ausmaß der Attacke und möglichen Verantwortlichen wollte er sich zunächst nicht äußern. Die Ermittlungen dauerten an. Er bestätigte jedoch, dass es sich um eine Reihe von Vorfällen handelte. Lösegeldforderungen an die Kommission seien ihm nicht bekannt.

Vermehrt Cyberangriffe auf Behörden und Unternehmen

In den vergangenen Wochen hatte es weltweit mehrere aufsehenerregende Cyberangriffe gegeben, sowohl auf Behörden als auch auf Unternehmen. Unter anderem wurden in mehreren europäischen Ländern die Kühlanlagen in Supermärkten manipuliert.

Die EU-Institutionen sind häufig das Ziel versuchter Cyberangriffe, der im Oktober entdeckte Angriff war möglicherweise der bisher größte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte erst in dieser Woche vor zunehmenden Risiken durch KI-gestützte Cyberangriffe gewarnt. Durch KI-Agenten würden Cyberangriffe schneller, raffinierter und kostengünstiger, erklärte die EZB in ihrem Finanzstabilitätsbericht.

Quelle: dpa, AFP, Reuters