Wie kann Digitalisierung im Bildungssystem so umgesetzt werden, dass sie allen Beteiligten tatsächlich nutzt? Julia Knopf, Expertin für digitale Bildung, erklärt, welche Bedingungen sie für ein gutes Gelingen sieht.

An der Schiller Schule in Bochum findet der Unterricht komplett digital statt, per KI und Highspeed Internet. Und auch die Verwaltungen arbeiten zunehmend digital.

16.05.2025 | 2:06 min