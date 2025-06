"Compact": Mündliche Verhandlung abgeschlossen, Urteil am 24. Juni

Man konnte schon ahnen, dass das mitunter schräge Schauspiel des ersten Verhandlungstages am Mittwoch seine Fortsetzung finden würde. Bezeichnete "Compact"-Chefredakteur Jürgen Elsässer sich am Dienstag noch als "Diktator" in der Redaktion, betonte er nun, dass gerade durch seine alleinige Entscheidungsgewalt ein "gewisser Meinungspluralismus" gewährleistet würde.