Mit dem Einsatz von KI ist die Gefahr für Cyberangriffe laut Innenminister Dobrindt exponentiell gestiegen. Das zuständige Bundesamt zählte zuletzt 160 Schwachstellen pro Tag.

Cyberangriffe bedrohen Unternehmen, Behörden und Kommunen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik stellt seinen aktuellen Lagebericht vor. 19.11.2026 | 2:34 min

Der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) hat die Gefahr von Cyber- und Hackerangriffen in Deutschland deutlich erhöht. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) stufte die Bedrohung am Donnerstag in seinem jährlichen Lagebericht als "angespannt bis kritisch" ein. Im Vorjahr hatte das BSI die Cybersicherheitslage lediglich als "angespannt" eingestuft.

Die Behörde warnte Unternehmen und Privatleute vor zu großer Sorglosigkeit bei vernetzten Geräten. Grund seien "besorgniserregende Entwicklungen" bei der automatisierten Erkennung von Schwachstellen in Computersystemen mit Hilfe von KI, erklärte die Behörde in ihrem Bericht für die Zeit von Mitte 2025 bis Mitte 2026. Dies ermögliche Kriminellen und staatlichen Akteuren "Cyberangriffe in bisher ungekannten Mengen und Geschwindigkeiten".

BSI: 160 Schwachstellen pro Tag

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte, durch den Einsatz von KI sei die Gefährdung im IT-Bereich in diesem Jahr "exponentiell" gestiegen.

Der Ausblick ist kritisch. „ Alexander Dobrindt, Bundesinnenminister

Laut BSI werden inzwischen im Schnitt 160 neue Schwachstellen pro Tag bekannt. Dies waren 35 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Cyberangriffe treffen zunehmend auch kleine Betriebe. Eine Münchner Bäckerei wurde Opfer einer Attacke. Welche Lücken nutzen Täter und wie können sich Firmen schützen? 19.11.2026 | 2:00 min

Dobrindt: Immer weniger Zeit, um Lücken zu schließen

"Dramatisch" sei, dass immer weniger Zeit zum Schließen erkannter Schwachstellen bleibe, bis diese für Cyberangriffe genutzt würden, sagte Dobrindt. Hätten hierfür 2024 noch im Schnitt 61 Tage zur Verfügung gestanden, seien es im zweiten Quartal 2026 nur noch acht Tage gewesen.

Inzwischen liege die Schwelle wahrscheinlich bereits darunter, sagte der Minister. "Es gibt Beispiele, da können wir heute schon sagen, dass der Zeitraum sich auf wenige Stunden reduziert hat."

BSI-Präsidentin erwartet autonome KI-Angriffe

BSI-Präsidentin Claudia Plattner sagte eine weitere Verschärfung der Lage voraus. "Gleichzeitig überschätzen viele Organisationen die Sicherheit ihrer IT-Netzwerke und machen es Angreifern viel zu leicht."

In der nächsten Stufe erwarten wir dann zunehmend Angriffe durch autonom agierende KI-Agenten. „ Claudia Plattner, BSI-Präsidentin

Plattner verwies auf die jüngsten Angriffe auf Kühlanlagen von Supermärkten, deren Ursache offenbar auch eine fehlende Absicherung des Zugriffs auf die Systeme war. "Diese Sorglosigkeit müssen wir uns abgewöhnen", forderte die BSI-Chefin.

Mehrere Supermärkte in Europa wurden in den letzten Tagen Opfer von Cyberangriffen. Auch in Deutschland wurden Kühlanlagen manipuliert, wodurch große Mengen an Lebensmitteln verdorben sind. 03.11.2026 | 1:32 min

Netzaktivist: Versäumnisse auch bei Herstellern

Technikphilosoph Armin Grunwald vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) erklärte, in den vergangenen Jahrzehnten habe man oft in dem "heute naiv erscheinenden Glauben" gehandelt, dass alles stabil laufen werde. Prozesse seien gnadenlos auf Effizienz und Kostensenkung getrimmt worden - zulasten der Widerstandsfähigkeit.

Für den Netzaktivisten und Gründer des Zentrums für Digitalrechte und Demokratie, Markus Beckedahl, liegt das Problem auch bei den Herstellern. Viele Geräte würden bereits unsicher ausgeliefert - etwa mit Standardpasswörtern wie "12345", die nie geändert werden.

Rückblickend werden wir irgendwann feststellen, dass es echt eine dumme Idee war, zu viele Geräte ans Netz anzuschließen, die keine vertrauenswürdige Update-Politik bei Sicherheitslücken haben. „ Markus Beckedahl, Netzaktivist

IT-Sicherheitsexperte Dennis-Kenji Kipker warnt: KI industrialisiere Cyberkriminalität. Digitale Gegenschläge allein lösten das Problem nicht. 13.05.2026 | 3:55 min

BSI: Viele Lösegeld-Forderungen an kleinere Unternehmen

Kriminelle nutzen die Schwachstellen laut BSI auch regelmäßig, um Daten auf angegriffenen Computersystemen zu verschlüsseln und Lösegeld für die Freigabe zu verlangen. Dem Bericht zufolge stieg die Höhe der Forderungen zuletzt deutlich.

Besonders betroffen seien kleine und mittlere Unternehmen (KMU), sagte Plattner. 2024 seien 80 Prozent der Lösegeld-Fälle dort registriert worden, inzwischen seien es 90 Prozent. Laut BSI "unterschätzen viele KMU ihre eigene Gefährdungslage erheblich und schützen sich nicht ausreichend".

Quelle: AFP, dpa