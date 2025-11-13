Geplante Lauterbach-Entführung: AfD-Stadtrat unter Verdacht

Durchsuchung bei AfD-Stadtrat in Thüringen: Er soll die sogenannte Kaiserreichsgruppe bei ihren Plänen zur Entführung von Karl Lauterbach unterstützt haben.

Seit Donnerstagvormittag laufen Durchsuchungen bei einem Stadtratsmitglied der AfD im thüringischen Ilmenau. Wegen des Verdachts der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung wurden unter anderem seine Wohnung und Büroräume vom SEK durchsucht, wie ein Sprecher der Thüringer Generalstaatsanwaltschaft ZDFheute bestätigte.

Ermittlungen wegen geplanter Lauterbach-Entführung

Die Durchsuchungen stünden im Zusammenhang mit Ermittlungen zu einer geplanten Entführung des früheren Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD).

Der AfD-Stadtrat stehe im Verdacht, die "Kaiserreichsgruppe" unterstützt zu haben. Deswegen laufe ein Ermittlungsverfahren der Thüringer Generalstaatsanwaltschaft - unter anderem wegen Beihilfe zur Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens gegen den Bund.

Der Tatzeitraum liege zwischen Januar und April 2022, so der Sprecher der Thüringer Generalstaatsanwaltschaft. Es gehe darum, Beweismittel sicherzustellen. Eine Festnahme stehe derzeit nicht im Raum.

Rechtsterroristische Kaiserreichsgruppe

Die "Kaiserreichsgruppe" ist eine rechtsterroristische Vereinigung, die spätestens im Januar 2022 mit dem Ziel gegründet wurde, die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland zu beseitigen und durch ein autoritäres Regierungssystem nach dem Vorbild der Verfassung des Deutschen Reiches von 1871 zu ersetzen.

Um dieses Ziel zu erreichen, plante die Gruppe konkrete Gewaltakte wie Sprengstoffanschläge auf die Energieversorgung, die Entführung von Lauterbach und das Auskundschaften von Bahn-Stellwerken.

Im März dieses Jahres wurden vier Rädelsführer der Gruppe vom Oberlandesgericht Koblenz zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

