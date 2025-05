Charlotte Merz: Kanzlergattin weiter Richterin im Sauerland

Es war ein seltener Auftritt im Berliner Rampenlicht - und einer, der Charlotte Merz nicht in angenehmer Erinnerung bleiben dürfte. Kameras fingen am Dienstag die bestürzten Mienen ein, mit denen sie und ihre Töchter Carola und Constanze auf der Besuchertribüne des Bundestags auf das Scheitern von Friedrich Merz im ersten Durchgang der Kanzlerwahl reagierten.

Merz' Ehefrau will im Sauerland bleiben

Seine Frau und seine Kinder wolle er vor der Öffentlichkeit schützen. "Ich habe die große Hoffnung und auch die Bitte, dass Kritik, die notwendig ist, an mir geübt wird und nicht an meinen Kindern, nicht an meiner Familie", sagte Merz. In dem Interview wies er auch darauf hin, dass er "seit 1998 der erste Bundeskanzler" sei, "der wieder Kinder hat".