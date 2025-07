Werbung für Beauty-Eingriffe: Vorher-Nachher-Fotos unlauter?

Schönheits-Behandlungen sind ein großes Geschäftsfeld. Doch was darf Werbung und was nicht? Quelle: imago

Ästhetische Gesichtsbehandlungen sind seit Jahren in aller Munde, der Trend nimmt zu. Vor allem Hyaluron-Filler machen es möglich, markante Veränderungen zu erzielen, ohne sich unters Messer zu legen. Einige Anbieter bewerben solche Behandlungen mit Bildern, welche die Patienten vor und nach den Eingriffen zeigen. Ob solche Vorher-Nachher-Fotos einem Werbeverbot unterliegen, entscheidet an diesem Donnerstag der Bundesgerichtshof (BGH).

Geklagt hatte die Verbraucherzentrale NRW gegen das Unternehmen Aesthetify der Ärzte "Dr. Rick & Dr. Nick". Die Ärzte warben in der Vergangenheit unter anderem auf Instagram mit Vorher-Nachher-Bildern für ihre Eingriffe. Zu diesen zählen vor allem "minimal-invasive" Gesichtsbehandlungen in Form von Unterspritzungen mit Hyaluronsäure oder Botox.

Diese Werbung beanstandete die Verbraucherzentrale. Sie stützte sich dabei auf Paragraf 11 des Heilmittelwerbegesetzes (HWG), wonach Werbung für "operative plastisch-chirurgische" Eingriffe durch Vorher-Nachher-Fotos verboten ist.

Minimal-invasive Chirurgie (MIC)... ... bezeichnet als Oberbegriff operative Eingriffe mit kleinsten Verletzungen von Haut und Weichteilen. Ästhetische Gesichtsbehandlungen mit Hyaluronsäure sind in der Regel minimal-invasiv, da keine großen Schnitte oder eine Operation erforderlich sind, sondern Nadeln verwendet werden, um das Hyaluron zu injizieren. Es gibt minimal-invasive Eingriffe wie z.B. Unterspritzungen mit Hyaluron, die nicht nur von Ärzten, sondern auch von Heilpraktikern durchgeführt werden dürfen.

OLG Hamm gab Verbraucherzentrale Recht

Das OLG Hamm war in der Vorinstanz der Argumentation der Verbraucherzentrale gefolgt und hatte das Unternehmen verurteilt, die Werbung mit Vorher-Nachher-Fotos künftig zu unterlassen. Für das OLG ist das Werbeverbot aus Gründen des Verbraucherschutzes auch auf minimal-invasive Eingriffe anwendbar. Dies war für Aesthetify nicht nachzuvollziehen, sie legten Revision ein.

"Operativ plastisch-chirurgische Eingriffe" In § 11 Abs. 1 S.3 HWG ist von "operativ plastisch-chirurgischen Eingriffen" die Rede. Gemäß der ständigen Rechtsprechung erfasst diese Bezeichnung aber nicht nur klassische operative Eingriffe mittels Skalpell oder Messer, sondern sämtliche Eingriffe "am oder im Körper, mit denen Form- und Gestaltveränderungen an den Organen oder der Körperoberfläche vorgenommen werden". Hierzu zählen z.B. auch Behandlungen wie Lippenformungen, Nasenkorrekturen sowie Unterspritzungen des Gesichts mi Hyaluron. Maßgeblich ist gemäß der Rechtsprechung die potenzielle Gefährlichkeit der medizinisch nicht notwendigen Eingriffe, die das Werbeverbot mit Vorher-Nachher-Fotos rechtfertigen.

Der BGH ließ bereits im Rahmen der mündlichen Verhandlung durchblicken, dass seine vorläufige Einschätzung "stark in die Richtung des Berufungsgerichts" gehe. Es ist daher gut möglich, dass die Entscheidung des BGH ähnlich wie die des OLG Hamm ausfallen könnte.

"Dr. Rick und Dr. Nick" nicht zum ersten Mal verklagt

Dass es "Dr. Rick und Dr. Nick" mit dem Verbraucherschutz nicht so genau nehmen, zeigte sich bereits in der Vergangenheit. So hatte im Jahr 2023 die Wettbewerbszentrale Klage gegen das Unternehmen eingereicht, woraufhin das LG Bochum diesem in Bezug auf "Dr. Rick und Dr. Nick" die Führung der Bezeichnung "Arzt für ästhetische Eingriffe" untersagt hatte. Grund hierfür war, dass die Bezeichnung geeignet sei, bei Verbrauchern den irrtümlichen Eindruck zu erwecken, dass die Ärzte einen Facharzttitel hätten, obwohl dem nicht so ist.

Berufsbezeichnungen Einige Begriffe wie zum Beispiel "Schönheitschirurg" , "Kosmetischer Chirurg" oder "Beauty Doc" sind rechtlich nicht geschützt, sondern dürfen auch ohne Facharztausbildung von jedem Arzt genutzt werden. Diese Art der Werbung birgt die Gefahr, dass bei Verbrauchern der Eindruck besonderer Erfahrung und Expertise entsteht, obwohl keine besondere fachärztliche Qualifikation vorliegt.

Wie beeinflusst Werbung unsere Gesellschaft?

Statistiken belegen, dass Werbung für Beauty-Eingriffe, insbesondere über Social Media , die Gesellschaft beeinflusst. So gab nach einer Umfrage der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie aus dem Jahr 2022/23 jeder fünfte der Befragten an, Social-Media-Posts würden sie dazu animieren, sich weiter zu bestimmten Eingriffen zu informieren.

Neun Prozent der Befragten gaben außerdem an, entsprechende Posts anderer Personen würden ihren Wunsch nach persönlicher Veränderung durch einen ästhetisch-plastischen Eingriff verstärken.

Welchen Zweck verfolgt das Werbeverbot?

An diesem Punkt setzt das Heilmittelwerbegesetz an, indem es suggestive und irreführende Werbung mit medizinisch nicht notwendigen schönheitschirurgischen Eingriffen verbietet. Anreize zur Durchführung solcher Eingriffe, die von Vorher-Nachher-Fotos ausgehen, sollen durch das Verbot unterbunden werden. Es dient damit dem Schutz der Verbraucher und der Bevölkerung vor erheblichen Gesundheitsschäden und Risiken. Da solche Gesundheitsschäden auch bei minimal-invasiven Eingriffen drohen, komme es auf den Vergleich mit anderen Eingriffen nicht an, so das OLG.

Die beiden Ärzte sehen das anders und vergleichen Hyaluron-Filler mit dem Stechen von Ohrlöchern. Außerdem dürften ja sogar Heilpraktiker Hyaluron spritzen. Sie verstehen sich vielmehr als Fürsprecher der Verbraucher und betonen die aus ihrer Sicht aufklärende Funktion der Vorher-Nachher-Bilder.

Kennzeichnungspflicht von Bildern In Deutschland besteht (anders als z.B. in Frankreich) keine Kennzeichnungspflicht für nachträglich digital bearbeitete Bilder. Verbraucher können daher nicht erkennen, ob ein Vorher-Nachher-Foto nachträglich mithilfe von Bildbearbeitungsprogrammen digital bearbeitet wurde.

So kommentierte "Dr. Rick" die mündliche Verhandlung mit den Worten: "Heute stehen wir für den Verbraucher ein, heute kämpfen wir für euch." Wer sich in dem Verfahren am Ende durchsetzen wird, wird sich am Donnerstag entscheiden.