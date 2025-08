Kaliforniens Gouverneur droht mit Wahlkreis-Votum

In einigen US-Bundesstaaten gibt es einen Kampf zwischen Republikanern und Demokraten. Es geht um die Pläne für Neuzuschnitte der Wahlkreise vor den Zwischenwahlen im Herbst 2026.

Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom hat eine Sonderabstimmung über die Neuziehung der Wahlkreise in seinem US-Bundesstaat angekündigt. Die Abstimmung sei für die erste Novemberwoche geplant. Damit reagierte er auf den von den Republikanern geplanten Neuzuschnitt der Wahlkreise im US-Bundesstaat Texas.

Newsom will die Wahlkreise in Kalifornien zugunsten der Demokraten anpassen, sollten die Republikaner in Texas eine Wahlkreisreform durchsetzen.

Quelle: dpa