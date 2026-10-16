Oregon: Fünf Tote bei Angriff an Grundschule

Ein 16-Jähriger hat an einer Grundschule im US-Bundesstaat Oregon drei Kinder und eine Lehrkraft getötet. Ein zufälliger Augenzeuge verfolgte den Angreifer und erschoss ihn.

Als die Einsatzkräfte am Tatort eintragen war der Täter nach Polizeiangaben bereits tot. Quelle: AP

Ein jugendlicher Schütze hat an einer Grundschule im US-Bundesstaat Oregon drei Kinder und eine Lehrkraft getötet. Der 16 Jahre alte Angreifer wurde von einem zufälligen Augenzeugen verfolgt und erschossen, wie die Polizei auf einer Pressekonferenz mitteilte.

Die getöteten Kinder waren demnach fünf, acht und elf Jahre alt. Ein sieben Jahre altes Kind und eine 54-jährige Lehrkraft der Silver Rail Elementary School in Bend seien mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, sagte der Chef der örtlichen Polizei, Mike Krantz.

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Passant erschoss Angreifer

Der Täter stamme aus der Stadt, sagte Krantz - weitere Details wollte er nicht nennen. Ein Passant habe gesehen, wie der Angreifer die Schule betrat, ihn verfolgt und schließlich erschossen. Als die Einsatzkräfte das Gebäude wenige Minuten nach dem ersten Notruf betraten, sei der Täter bereits tot gewesen.

Der Täter soll bei dem Vorfall eine nicht näher spezifizierte Langwaffe benutzt und nach ersten Erkenntnissen alleine gehandelt haben. Er habe auf Türen geschossen und sich dadurch gewaltsam Zugang zur Schule verschafft, schilderte Krantz. Ob der Täter selbst Schüler dort war und seine Opfer kannte, war zunächst unklar.

Im ersten Notruf bei der Polizei hatte nach deren Angaben ein Autofahrer berichtet, ein Schütze habe auf sein Fahrzeug geschossen. Unmittelbar darauf meldeten sich demnach Dutzende weitere Anrufer und beschrieben, dass der Täter die Schule betreten und das Feuer eröffnet habe. Daraufhin sei ein Großaufgebot an Einsatzkräften ausgerückt.

Nach Polizeiangaben besuchen zwischen 400 und 450 Schüler die Silver Rail Elementary School in Bend. Die Stadt liegt mittig im Westküsten-Bundesstaat Oregon und hat gut 100.000 Einwohner.

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Quelle: dpa