Ex-Königin Sirikit tot - Thailand ruft Trauerzeit aus

Einst galt sie als Stil-Ikone und schönste Monarchin der Welt. Zudem bekam Sirikit als Wohltäterin viel Respekt. Nun ist Thailands langjährige Königin gestorben.

Nach dem Tod der früheren thailändischen Königin Sirikit wurde eine einjährige Trauerzeit ausgerufen. Quelle: epa

Die langjährige thailändische Königin Sirikit ist tot. Die frühere Monarchin, die in den vergangenen Jahren immer wieder im Krankenhaus behandelt werden musste, ist am Freitagabend (Ortszeit) im Alter von 93 Jahren gestorben.

Das teilte das Königshaus in Bangkok in einer offiziellen Erklärung mit. Der Hof kündigte eine Beerdigung "mit den höchsten königlichen Ehren" an und rief eine einjährige Trauerzeit aus. Die thailändische Regierung erklärte:

Ihre ewige Anmut und Hingabe an die thailändische Nation werden in tiefster Verehrung in Erinnerung bleiben. „ Mitteilung der thailändischen Regierung

Königin der Herzen

Sirikit wurde in ihrer Heimat immer noch als Königin verehrt, obwohl sie seit dem Tod ihres Mannes Bhumibol im Jahr 2016 und der Krönung ihres Sohnes Maha Vajiralongkorn (Rama X) streng genommen die Königsmutter war.

Ihr Geburtstag am 12. August wurde alljährlich als nationaler Feier- und Muttertag begangen. Mit Bhumibol war sie seit April 1950 verheiratet, kurz darauf folgte die offizielle Krönung. Das Paar bekam vier Kinder, drei Töchter und einen Sohn.

Sirikit zierte die Modemagazine der Welt

Lange gehörten Bhumibol und Sirikit zu den wichtigsten Figuren der internationalen Aristokratie. Oft zierten Aufnahmen der Diplomatentochter Titelblätter in aller Welt, Modemagazine feierten sie als Stilikone.

Die "Vanity Fair" rühmte sie einmal als "Asiens Jackie Kennedy", die "Paris Match" als schönste Königin überhaupt. In den 1950er und 1960er Jahren galt Thailands Regentin als Inbegriff asiatischer Anmut und Eleganz.

Die verstorbene Ex-Monarchin Sirikit wurde in Thailand immer noch als Königin verehrt und galt lange Zeit als aristokratische Stil-Ikone. Quelle: dpa 25-5643672

Denkwürdiger Staatsbesuch in Deutschland

Trotz des Wohnsitzes Bangkok waren die jungen Royals dem europäischen Jetset sehr zugetan: treue Besucher der großen Bälle, ebenso der Festspiele in Salzburg und Bayreuth, und Sirikit zählte zudem zu einer der besten Kundinnen der Pariser Nobelschneider.

Beim Staatsbesuch 1960 in Deutschland lag ihr die halbe Bundesrepublik acht Tage lang zu Füßen. Dann, Ende der 60er, der Abschied vom High-Society-Lifestyle: Statt Pariser Haute Couture trug Sirikit nun thailändische Seide.

Das Königspaar - selbst viele Milliarden reich - engagierte sich für die Entwicklung ihres Heimatlands und für soziale Projekte. Dafür ernteten sie großen Respekt. In Thailand mit seinen vielen Putschen sorgten sie für so etwas wie Stabilität.

Sirikits Auftritte wurden rar

Nach einem Schlaganfall 2012 zog sich Sirikit fast gänzlich aus der Öffentlichkeit zurück. Fotos der Ex-Monarchin wurden in den letzten Jahren rar. Darauf war sie weißhaarig und gebrechlich, wirkte aber noch immer elegant.

Die Krönung ihres Sohnes im Mai 2019 hatte sie krankheitsbedingt bereits verpasst.