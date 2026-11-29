Verliert Ministerpräsident Sánchez sein Amt? Wird eine Rechtsaußen-Partei Teil der nächsten Regierung? Was sind die Themen? Die zentralen Fragen zur Wahl in Spanien.

Parlamentswahl in Spanien: Das sind die zentralen Fragen

Bei den Parlamentswahlen in Spanien könnte es zu einem Machtwechsel kommen. Laut Umfragen könnten die Konservativen gemeinsam mit der rechtspopulistischen Partei Vox eine Mehrheit erzielen. 29.11.2026 | 0:23 min

Spanien wählt an diesem Sonntag ein neues Parlament - und entscheidet über die Zukunft des linksgerichteten Regierungschefs Pedro Sánchez. Er regiert das Land seit acht Jahren. Die wichtigsten Fragen rund um die Wahl:

Gescheiterte Wohnungs-Dekrete: Warum Spanien vorzeitig ein neues Parlament wählt

Eigentlich hätten die nächsten Wahlen im Sommer 2027 angestanden. Sánchez setzte aber Neuwahlen an, nachdem zwei Dekrete seiner linken Minderheitsregierung zum Kampf gegen die Wohnungsnot im Parlament gescheitert waren.

Vor Spaniens vorgezogener Parlamentswahl liegen die Konservativen in Umfragen vorn. Sie schließen ein Bündnis mit der extremen Rechten nicht aus. Regierungschef Sánchez kämpft um sein Amt. 28.11.2026 | 1:41 min

Wohnungsnot, Einwanderung und Korruption: Die wichtigsten Themen der Wahl

Wohnungsmarkt: Der Premier wollte die Wahlen zur Abstimmung über Themen rund um die Lebenshaltungskosten machen. Seine Hoffnung ist, hier punkten zu können. Laut Umfragen bereiten den Wählern die gestiegenen Miet- und Immobilienpreise am meisten Sorgen. Sowohl Sánchez als auch sein Hauptrivale, Alberto Núñez Feijóo von der konservativen Volkspartei PP, haben entsprechende Maßnahmen versprochen. Sánchez vertritt den Standpunkt, dass der Wohnungsmarkt kontrolliert werden müsse. Feijóo hingegen plädiert dafür, den Wohnungsbau auszuweiten.

Der Streit um Mieterschutz hat die Regierung von Pedro Sanchez zu vorgezogenen Parlamentswahlen bewegt. Das Thema spaltet das Land. Wird die Wohnungsfrage tatsächlich wahlentscheidend? 25.11.2026 | 2:07 min

Einwanderung: Spanien hat in den vergangenen Jahren Millionen Menschen aus Lateinamerika und Afrika aufgenommen. Einwanderer, die legal ins Land kommen, würden Vorteile für Wirtschaft und Gesellschaft bringen, verteidigt Sánchez seine einwanderungsfreundliche Politik. In diesem Jahr hat das Land den Status von knapp 1,2 Millionen Einwanderern legalisiert. Feijóo dagegen will eine strengere Einwanderungspolitik und härtere Grenzkontrollen. Der Vorsitzende der rechten Partei Vox, Santiago Abascal, geht deutlich weiter: Seine Partei spricht sich für Massenabschiebungen aus und will den Zugang von Einwanderern zu öffentlichen Dienstleistungen einschränken.

Verursacht durch hohe Mieten und Lebenshaltungskosten erlebt Spanien seit Monaten eine Protestwelle. Diese wird dem amtierenden Ministerpräsidenten Sanchez vor der Wahl nun zunehmend gefährlich. 25.11.2026 | 7:13 min

Korruption: Gegen Sánchez' Sozialistische Partei gab es Verfahren im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen. Beschuldigt wurden auch Sánchez' Bruder und seine Ehefrau. Der Regierungschef bezeichnete die Ermittlungen gegen seine Familie als Schmierkampagne und beteuert, er sei sich der Fälle nie bewusst gewesen.

Sicherheit im Zugverkehr: Nach zwei tödlichen Unglücken ist auch die Sicherheit im Hochgeschwindigkeitszugsystem Wahlkampfthema. Sánchez warnte, eine rechtsgerichtete Regierung könne Ausgaben für das Schienennetz noch weiter kürzen, Feijóo kündigte eine "Rückkehr der Qualität in die öffentlichen Dienstleistungen" an. Zudem werde es unter seiner Regierung zeitnah eine Überprüfung des Schienennetzes geben.

Spaniens Bahn-Hochgeschwindigkeitsnetz war einst der Stolz der Nation. Nach zwei schweren Zugunglücken in einem Jahr läuft die Ursachenforschung noch. 30.10.2026 | 2:16 min

Klima: Waldbrände, Dürre, Sturzfluten - Spanien ist anfällig für Naturkatastrophen, die der Klimawandel wahrscheinlicher macht. Gleichzeitig gehört Spanien zu den führenden Ländern bei erneuerbaren Energien. Die Sánchez-Regierung will bis 2050 die gesamte Energiemenge aus Erneuerbaren gewinnen und verbleibende Atomreaktoren herunterfahren. Feijóo will an der Kernkraft festhalten und die Klimapolitik "realistisch neu formulieren". Vox sät Zweifel am Klimawandel.

Umfragen zur Spanien-Wahl: Konservative PP knapp vor Sánchez' Sozialisten

Meinungsforscher sahen Feijóos konservative PP zuletzt zwischen 31 und 32 Prozent, rund zwei Punkte dahinter käme Sánchez' PSOE gefolgt von der ultrarechten Vox mit vielleicht 18 Prozent. Sánchez' linker Koalitionspartner Sumar hat mit der Frente Amplio (Breite Front) ein neues Wahlbündnis gebildet, Umfragen sehen das Lager links der PSOE bei acht Prozent. Die Erhebungen sind mit Vorsicht zu genießen - sie unterscheiden sich teils deutlich.

Premier Sánchez kämpft um Wiederwahl : Spanien vor historischem Machtwechsel? Die Konservativen gehen als Favorit in die spanischen Parlamentswahlen. Erstmals seit dem Ende der Diktatur könnten sie eine Allianz mit der extremen Rechten eingehen. Luis Jachmann, Madrid mit Video 1:41

Koalition zwischen PP und Vox? Diese Machtoptionen zeichnen sich in Madrid ab

Beobachter halten mit Blick auf die Umfragen eine Koalitionsregierung von PP und Vox für wahrscheinlich. Damit würde erstmals seit dem Ende der Franco-Diktatur 1975 wieder eine Rechtsaußen-Partei an der Zentralregierung in Madrid beteiligt sein. Allerdings hatten viele schon vor der letzten Wahl ein solches Szenario vorausgesagt - letztlich erreichten PP und Vox keine absolute Mehrheit, vielmehr gelang es Sánchez, ein neues Bündnis mit linken und regionalen Parteien zu schmieden. Sánchez hatte damals von einem starken Abschneiden linksalternativer Parteien profitiert. In diesem Jahr zeichnet sich das nicht ab.

Am Sonntag wählt Spanien ein neues Parlament. Wohnungsnot, irreguläre Einwanderung und Korruption ärgern viele Menschen im Land. Gerade junge Wähler wandern nach rechts. 27.11.2026 | 2:53 min

Quelle: AP, AFP