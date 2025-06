Die häufigste Folge ist ein Mangel des körpereigenen Pigments Melanin in Haut, Haaren und Augen. Das macht Betroffenen anfällig für Sonneneinstrahlung und kann zu Hautkrebs und schweren Sehstörungen führen.Betroffene in Sambia sterben meist an Hautkrebs, bevor sie 40 Jahre alt sind. Sonnencreme ist in Ländern wie Sambia kaum verfügbar oder extrem teuer. Sie wird zudem selten, wie gesetzlich vorgeschrieben, kostenlos an Menschen mit Albinismus verteilt. Eine Mitverantwortung dafür trägt die Weltgesundheitsorganisation WHO: Sie hat 2005 Sonnencreme von der Liste essenzieller, also unverzichtbarer Medikamente gestrichen.Quelle: Vereinte Nationen