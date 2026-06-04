Kim Jong Un: Nordkorea wird Atomwaffenprogramm massiv ausbauen

Kim Jong Un hat erklärt, die Atomwaffenkapazitäten Nordkoreas "exponentiell" zu steigern. Die Produktion von waffenfähigem Material habe sich bereits verdoppelt.

Laut Machthaber Kim Jong Un will Nordkorea sein Atomwaffenarsenal stark ausbauen. Die Produktionskapazität habe sich innerhalb der letzten fünf Jahre mehr als verdoppelt. 04.06.2026 | 0:19 min

Nordkorea hat nach Angaben von Machthaber Kim Jong Un die Produktion von waffenfähigem Atommaterial in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag berichtete, machte Kim diese Aussage am Vortag beim Besuch einer neuen Produktionsanlage für Nuklearmaterial. Dabei habe der Staatschef zudem eine "exponentielle" Steigerung der militärischen Atomkapazitäten angekündigt.

Nordkoreas Atomstreitkräfte sollen gestärkt werden

Nordkorea habe einen "ehrgeizigen Zukunftsplan verabschiedet, der darauf ausgerichtet ist, die Atomstreitkräfte unseres Staates in exponentiellem Tempo zu stärken", sagte Kim laut dem Bericht von KCNA. Kims Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

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Seit 20 Jahren ist Nordkorea aufgrund des staatlichen Atomwaffenprogramms mit strikten Sanktionen der Vereinten Nationen belegt. Die Staatsführung bezeichnet das Nukleararsenal als notwendiges Mittel zur Selbstverteidigung des Landes gegen feindliche Kräfte im Ausland. Insbesondere die benachbarten Staaten Südkorea und Japan, aber auch die USA nehmen die nordkoreanischen Atomwaffen als direkte Bedrohung wahr.

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Quelle: dpa, AFP