Drei Tote bei Explosion in Russland: Erneute Detonation in Moskau

Erneute Detonation in Russland:Drei Tote bei Explosion in Moskau
In Moskau ist es erneut zu einer tödlichen Explosion gekommen. Nahe des Ortes, an dem am Montag bereits ein russischer General getötet wurde, starben am Mittwoch drei Menschen.
Bei einer Sprengstoffexplosion sind im Süden der russischen Hauptstadt Moskau mindestens drei Menschen getötet worden. Wie das Ermittlungskomitee mitteilte, starben zwei Polizisten und ein Mann bei dem Zwischenfall in der Nacht.
Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Die Beamten wollten den Ermittlern zufolge einen Mann überprüfen, der sich in der Nähe eines Polizeiautos aufhielt. Als sie sich auf den Mann zubewegten, kam es den Angaben nach zu der Explosion. Die Polizisten und eine neben ihnen stehende Person wurden getötet, wie die Behörde weiter mitteilte. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP handelt es sich bei dieser Person um den verdächtigen Mann.
Es sei ein Verfahren wegen Tötung von Angehörigen der russischen Sicherheitsorgane und wegen illegalen Umgangs mit Sprengstoffen eingeleitet worden, hieß es. Der Chef des Ermittlungskomitees, Alexander Bastrykin, ordnete an, alle Beteiligten zu finden und die Umstände des Verbrechens aufzuklären.
Erneute Explosion nach Anschlag auf russischen General
In Russlands Hauptstadt kam es erst am Montag zu einem Sprengstoffanschlag, bei dem ein russischer General bei der Explosion seines Autos starb. Nach Angaben der Ermittler wurde Generalleutnant Fanil Sarwarow getötet. Eine Untersuchung wegen des "Mordes" an Sarwarow sei eingeleitet worden, erklärte der russische Ermittlungsausschuss für schwere Straftaten. Der Kreml teilte mit, dass Präsident Wladimir Putin über den Anschlag unterrichtet worden sei.
Eine der untersuchten Spuren deute auf Verbindungen zu "ukrainischen Spezialeinheiten" hin. Sprecherin Swetlana Petrenko schrieb auf Telegram:
Die Ukraine äußerte sich bislang nicht zu den Vorfällen in Moskau. Sarwarow hatte zuletzt als Abteilungsleiter im russischen Generalstab gedient. Er sei bei dem Anschlag im Süden Moskaus getroffen worden und "erlag seinen Verletzungen", erklärten die russischen Behörden.
