Mamdani machtlos: Netanjahu droht keine Festnahme in New York

Trotz IStGH-Haftbefehl:Mamdani: New York darf Netanjahu nicht festnehmen
New Yorks Bürgermeister Mamdani hat prüfen lassen, ob die städtischen Behörden Israels Premier Netanjahu bei einem Besuch festnehmen könnten. Nun ist klar: Das geht nicht.
Entgegen voriger Drohungen des New Yorker Bürgermeisters Zohran Mamdani muss der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bei einer Reise in die Metropole vorerst wohl keine Festnahme erwarten.
Eine rechtliche Prüfung habe ergeben, dass die Stadt keine Möglichkeit habe, den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) gegen Netanjahu vollstrecken zu lassen, sagte Mamdani in einem auf der Plattform X veröffentlichten Video.
Netanjahu sei dennoch "in New York City nicht willkommen".
X-Beitrag von Zohran Mamdani
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Im Wahlkampf hatte der Demokrat angekündigt, Netanjahu im Falle seiner Wahl zum Bürgermeister festnehmen zu lassen. Später äußerte er sich zurückhaltender und verwies auf eine Prüfung der Möglichkeiten. Netanjahu wird zur UN-Generaldebatte im September in New York erwartet.
Haftbefehl des IStGH gegen Netanjahu
Gegen Netanjahu liegt seit November 2024 ein Haftbefehl des IStGH wegen des Vorwurfs der Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gazastreifen vor. Netanjahu weist die Vorwürfe entschieden zurück.
Mamdani richtete sich in dem jüngsten Video auch an die Administration von US-Präsident Donald Trump. Sie habe die Kompetenz, den Haftbefehl zu vollstrecken. Das jedoch hatte Trump bereits strikt ausgeschlossen. Ebenso wie Israel erkennen die USA das Gericht nicht an und sind dadurch nicht an dessen Entscheidungen gebunden.
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