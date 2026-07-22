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Politik
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Mamdani machtlos: Netanjahu droht keine Festnahme in New York

Trotz IStGH-Haftbefehl:Mamdani: New York darf Netanjahu nicht festnehmen

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New Yorks Bürgermeister Mamdani hat prüfen lassen, ob die städtischen Behörden Israels Premier Netanjahu bei einem Besuch festnehmen könnten. Nun ist klar: Das geht nicht.

Der gewählte Bürgermeister von New York City, Zohran Mamdani geht zu einer Pressekonferenz im New Yorker Stadtteil Queens.

Die Generaldebatte der UN-Vollversammlung findet im September in New York statt. Bürgermeister Mamdani hat überprüfen lassen, ob Netanjahu bei einer Einreise festgenommen werden kann.

19.07.2026 | 1:08 min

Entgegen voriger Drohungen des New Yorker Bürgermeisters Zohran Mamdani muss der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bei einer Reise in die Metropole vorerst wohl keine Festnahme erwarten.

Eine rechtliche Prüfung habe ergeben, dass die Stadt keine Möglichkeit habe, den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) gegen Netanjahu vollstrecken zu lassen, sagte Mamdani in einem auf der Plattform X veröffentlichten Video.

Meine Verwaltung hat alle nach geltendem Recht verfügbaren Möglichkeiten geprüft.

Zohran Mamdani, New Yorker Bürgermeister

Netanjahu sei dennoch "in New York City nicht willkommen".

X-Beitrag von Zohran Mamdani

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Im Wahlkampf hatte der Demokrat angekündigt, Netanjahu im Falle seiner Wahl zum Bürgermeister festnehmen zu lassen. Später äußerte er sich zurückhaltender und verwies auf eine Prüfung der Möglichkeiten. Netanjahu wird zur UN-Generaldebatte im September in New York erwartet.

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Mamdani richtete sich in dem jüngsten Video auch an die Administration von US-Präsident Donald Trump. Sie habe die Kompetenz, den Haftbefehl zu vollstrecken. Das jedoch hatte Trump bereits strikt ausgeschlossen. Ebenso wie Israel erkennen die USA das Gericht nicht an und sind dadurch nicht an dessen Entscheidungen gebunden.

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute am 19.07.2026 in dem Beitrag "Mamdani will Netanjahu bei UN-Besuch festnehmen lassen" um 16:51 Uhr.
Themen
Benjamin NetanjahuUSA

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