London: Großeinsatz der Polizei bei Mega-Demos

Viel los in London: Zehntausende werden bei einer rechten Demo erwartet, bei einer propalästinensischen Demo ebenso. Dazu kommen Fußballfans. Die Polizei ist im Großeinsatz.

In London soll ein Großeinsatz der Polizei Zusammenstöße einer rechtsextremen Demonstration mit Zehntausenden Teilnehmern mit einer propalästinensischen Demo verhindern. 16.05.2026 | 0:24 min

Zwei Demonstrationen mit Zehntausenden erwarteten Teilnehmern und ein Pokalfinalspiel erfordern in der britischen Hauptstadt einen Großeinsatz der Polizei. Ein hochrangiger Beamter der Metropolitan Police sprach laut "Guardian" von einem beispiellosen Einsatz, der bis zu 4,5 Millionen Britische Pfund (etwa 5,16 Millionen Euro) kosten könne.

Nach einer Mitteilung der Londoner Polizei sollen 4.000 Polizistinnen und Polizisten, Pferde, Hunde, Drohnen und Hubschrauber aufgeboten werden, um Ausschreitungen und Zusammenstöße zu verhindern.

Scotland Yard rechnet dem "Guardian" zufolge mit 50.000 Menschen bei der Demo "Unite the Kingdom" des rechtsextremen Aktivisten Tommy Robinson. Weitere 15.000 bis 40.000 werden bei einer propalästinensischen Kundgebung zum Nakba-Tag erwartet. Zudem pilgern Zehntausende Fußballfans zum Pokalfinale im Wembley-Stadion zwischen den Premier-League-Clubs FC Chelsea und Manchester City.

Im September waren in London mehr als 100.000 Menschen auf die Straße gegangen, um für eine schärfere Asylpolitik zu demonstrieren. 13.09.2025 | 2:37 min

Angriffe auf Beamte bei rechter Demo im September

Eine erste Auflage des "Unite the Kingdom"-Marschs, der in diesem Jahr vom Londoner West End zum Platz vor dem Parlament führt, hatte im vergangenen September mehr als 100.000 Menschen angezogen. Dabei war es zu Angriffen auf die Polizei gekommen. Gut zwei Dutzend Beamte wurden verletzt.

Justizminister David Lammy warf den Organisatoren der "Unite the Kingdom"-Demo in einem Post auf dem Kurznachrichtendienst X vor, Hass und Spaltung zu verbreiten. Sollte es zu Gewalt kommen, werde man rasch handeln. An den Gerichten stünden dafür zusätzliche Kapazitäten bereit, schrieb er.

Die Proteste in Großbritannien entstünden auch, weil rechte Parteien im Land die Sorgen der Bevölkerung instrumentalisierten, sagt Extremismusforscherin Julia Ebner. 14.09.2025 | 11:23 min

Die rechte Kundgebung fällt in diesem Jahr zusammen mit der propalästinensischen Demo zum Nakba-Tag, an dem an die Vertreibung von Palästinensern infolge der Staatsgründung Israels 1948 erinnert wird. Dazu versammelten sich Teilnehmer im Stadtteil Kensington. Verhindert werden soll, dass die Demonstrierenden aufeinandertreffen.

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Quelle: dpa