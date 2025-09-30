Kongo: Ex-Präsident Joseph Kabila zum Tode verurteilt

Schuldig des Hochverrats:Todesurteil für Kongos Ex-Präsidenten Kabila
Dem früheren Präsidenten Kongos, Joseph Kabila, wurden in einem Prozess unter anderem Kriegsverbrechen und Hochverrat vorgeworfen. Nun wurde er zum Tode verurteilt.
Ein Militärgericht in der Demokratischen Republik Kongo hat den früheren Präsidenten Joseph Kabila wegen Hochverrats, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen zum Tode verurteilt. Das teilte das Gericht am Dienstag nach einem Verfahren mit, das seit Juli in Abwesenheit gegen Kabila geführt worden war.
Kabila wurden auch Mord und Vergewaltigung vorgeworfen. Einen Antrag der Staatsanwaltschaft auf Beschlagnahmung von Kabilas Vermögen lehnten die Richter ab.
Kongos Ex-Präsident Kabila zum Tod verurteilt
Der amtierende Präsident Félix Tshisekedi beschuldigte Kabila, gemeinsam mit der Rebellengruppe M23 einen Aufstand vorbereitet zu haben. Kabila bestreitet das. Seine Anhänger sagen, der im Juli begonnene Prozess sei politisch motiviert.
Kabila lebt seit 2023 in Südafrika. Im Mai reiste er nach Ruanda und stattete dann im Kongo den Millionenstädten Goma und Bukavu unter Kontrolle der M23 einen Besuch ab. Dort soll er laut Gericht "echte Stabssitzungen zur Durchführung der Feindseligkeiten" abgehalten haben, sowie "Inspektionen in Ausbildungszentren" der Rebellen der AFC/M23 durchgeführt haben.
Seit 22 Jahren keine Hinrichtungen mehr
Kabila regierte die Demokratische Republik Kongo nach dem Tod seines Vaters 19 Jahre lang. Im Mai hatten die Abgeordneten des kongolesischen Parlaments seine Immunität als Senator auf Lebenszeit aufgehoben, im Juli war er angeklagt worden. Die Todesstrafe wird im Kongo regelmäßig verhängt, seit 2003 gab es aber keine Hinrichtungen mehr.
