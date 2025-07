Japans Regierung verliert Mehrheit im Oberhaus - Ishiba bleibt

In Japan hat die Regierungskoalition von Ministerpräsident Shigeru Ishiba bei der Oberhauswahl ihre Mehrheit verloren. Seine Liberaldemokratische Partei (LDP) und ihr Koalitionspartner Komeito erhielten nach dem Endergebnis 47 Sitze und verfehlten damit die 50 Sitze, die für eine Mehrheit im Oberhaus erforderlich sind.

Persönliche Konsequenzen will Ishiba zunächst nicht ziehen: Auf die Frage, ob er im Amt des Ministerpräsidenten bleiben wolle, antwortete er: Das sei richtig. Er nehme das Ergebnis ernst, so Ishiba. Es sei jedoch seine Priorität, ein politisches Vakuum zu vermeiden und die bevorstehenden Herausforderungen anzugehen.

Mehrheit im Unterhaus bereits im Oktober verloren

Bei der Wahl am Sonntag stand die Hälfte der 248 Sitze im Oberhaus zur Abstimmung. Ishibas Liberaldemokratische Partei (LDP) und ihr Juniorpartner Komeito verfehlten eine einfache Mehrheit in der Parlamentskammer um drei Sitze.

26.05.2025 | 1:45 min