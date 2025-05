Iran: Zahl der Toten nach Explosion steigt

Nach der gewaltigen Explosion in einem Hafen im Süden des Irans am Samstag ist die Zahl der Todesopfer auf 65 gestiegen. Wie Staatsmedien berichten, wurden bei dem Unglück am Persischen Golf mehr als 1.000 Menschen verletzt. Bis Sonntag konnten die meisten die Kliniken wieder verlassen, mehr als 130 blieben in stationärer Behandlung.

Das Feuer gilt als unter Kontrolle, doch am Montagabend dauerten die Bergungsarbeiten an. Die Explosion hatte sich am Samstagmittag im Hafen Schahid Radschai nahe der Küstenmetropole Bandar Abbas ereignet.

Ursache weiter unklar

Die Wucht der Detonation war so gewaltig, dass die Druckwelle noch in einem Umkreis von 50 Kilometern zu spüren war. Sie richtete erhebliche Schäden an der Hafeninfrastruktur an und wird den Im- und Export des Landes auf unabsehbare Zeit beeinträchtigen. Fotos in den iranischen Medien zeigten ein Bild der Verwüstung mit verkohlten und deformierten Containerstapeln. Noch immer werden sechs Menschen nach der Explosion vermisst.