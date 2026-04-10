Kamala Harris erwägt US-Präsidentschaftskandidatur 2028

Die frühere US-Vizepräsidentin Kamala Harris schließt eine Präsidentschaftskandidatur 2028 nicht aus. Bei einer Konferenz in New York sagte sie: "Ich denke darüber nach."

Die frühere US-Vizepräsidentin Kamala Harris erwägt eine erneute Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2028, wie sie auf einer Konferenz mitteilte. Bei der Wahl 2024 unterlag sie Donald Trump. 10.04.2026 | 0:49 min

Die frühere US-Vizepräsidentin Kamala Harris liebäugelt mit einer erneuten Bewerbung um das höchste Staatsamt. "Das könnte sein. Ich denke darüber nach", sagte sie dem bekannten Bürgerrechtler Al Sharpton bei der Jahreskonferenz der von ihm gegründeten Organisation National Action Network (NAN) am Freitag in New York.



Sharpton hatte die 61-Jährige, die bei der Wahl 2024 Donald Trump unterlag, direkt gefragt, ob sie ihren Hut bei der Präsidentschaftswahl 2028 noch einmal in den Ring werfen will, nachdem sie von Besuchern des Podiumsgesprächs lautstark dazu aufgefordert worden war.

Stehende Ovationen für Harris

Bei der Konferenz traten in dieser Woche mehr als ein halbes Dutzend möglicher Kandidaten auf, die sich bei schwarzen Wählern profilieren wollten. Diese gelten als einer der wichtigsten Wählerblöcke der Demokratischen Partei. Harris war jedoch die einzige, die stehende Ovationen bekam. Und die erste schwarze Vizepräsidentin der USA zog auch die meisten Besucher an.

Cathryn Clüver Ashbrook (Senior Advisor Bertelsmann Stiftung) zum US-Wahlkampf 2024. 16.08.2024 | 6:14 min

Sharpton wies darauf hin, dass Harris bei ihrer Niederlage gegen den heutigen Präsidenten mehr Stimmen erhalten habe als selbst frühere demokratische Präsidenten wie Barack Obama und Bill Clinton. Was auch immer Harris entscheiden werde, Geschichte habe sie bereits geschrieben, sagte Sharpton.

Harris zu Kandidatur: "Ich denke darüber nach"

Viele Mitglieder der Demokraten haben sich inzwischen einer neuen Generation von Politikern zugewandt. Zu der Parteiprominenz, die sich in dieser Woche in der Millionenmetropole zeigte, gehörten etwa der Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, der frühere Verkehrsminister Pete Buttigieg oder der Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear.

Die meisten wurden wie Harris nach ihren Plänen für 2028 gefragt. Doch so deutlich wie sie bekannte sich sonst niemand zu einer möglichen Bewerbung. Dreimal wiederholte Harris ihre Antwort: "Ich denke darüber nach."

Sie habe vier Jahre lang im Weißen Haus gedient, "nur einen Herzschlag vom Präsidentenamt der Vereinigten Staaten entfernt. Ich habe unzählige Stunden in meinem Büro im Westflügel verbracht, nur wenige Schritte vom Oval Office entfernt."

Ich habe unzählige Stunden im Oval Office und im Lagezentrum verbracht. Ich weiß, was dieser Job beinhaltet und was er erfordert. „ Kamala Harris, frühere US-Vizepräsidentin

Sie hat im Jahr 2024 alle überrascht: Nach dem Rückzug Joe Bidens als Präsidentschaftskandidat vereinte Kamala Harris innerhalb weniger Stunden die demokratische Partei hinter sich. 27.08.2024 | 43:57 min

Bereits im Oktober deutete Harris Comeback an

Der Zusammenhang, in dem sie eine Kandidatur in Erwägung ziehe, orientiere sich an der Frage, wer wo und wie den besten Dienst am amerikanischen Volk verrichten könne. "So gehe ich an die Sache heran. Ich halte Euch auf dem Laufenden."

Es ist nicht das erste Mal seit ihrem Ausscheiden aus dem Amt, dass sich Harris zu einem möglichen Comeback äußert. Unter anderem sagte sie im Oktober der BBC, sie rechne damit, dass in den kommenden Jahren eine Frau das höchste Staatsamt übernehmen werde. "Möglicherweise" könne das auch sie selbst sein. "Ich bin noch nicht fertig."