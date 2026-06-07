Haarausfall betrifft viele Männer - doch statt Glatze entscheiden sich immer mehr für Haarsysteme. Sie versprechen volles Haar, haben aber auch ihren Preis.

Warum sich immer mehr Männer gegen kahle Stellen entscheiden

London wird zum Hotspot für Kunden mit Haarausfall: Kliniken melden starken Zulauf. Ein Schweizer erklärt, warum er dort Hilfe sucht und weshalb volles Haar für viele Männer wichtig ist. 28.05.2026 | 2:03 min

Endlich fühlt sich Ben Salgut wohl in seiner Haut. Obwohl ein Teil davon gar nicht seine eigene ist. Denn auf seiner Kopfhaut kleben die echten Haare eines anderen Menschen, mit einzelnen grauen Härchen dazwischen - damit es natürlicher aussieht. Ben Salgut trägt ein Toupet. Heute nennt man es "Haarsystem". Alle vier Wochen geht er in die London Hair Clinic, um es anpassen zu lassen.

Leben mit oder ohne Haar?

Wie vielen Männern die Haare ausfallen, darüber gibt es keine eindeutigen Statistiken. Klar ist aber: Ein Mann über 70 mit voller Haarpracht ist eher die Ausnahme. Die häufigste Ursache für Haarausfall sind die Gene. Es liegt also oft in der Familie, ob man die Haare verliert oder nicht. In wenigen Fällen können auch psychischer Stress, Nährstoffmangel oder falsche Pflege eine Rolle spielen.

Während sich die Mehrheit irgendwann für die Glatze entscheidet, suchen immer mehr Menschen nach Alternativen. Eine davon: das Haarsystem. Ben Salguts Friseur ist Fabian Martinez von der London Hair Clinic:

Seit zwei Jahren steigt die Nachfrage enorm - um 40 bis 45 Prozent. „ Fabian Martinez, Friseur

Zu seinen Kunden gehören Männer jeden Alters. Abhängig von der Art des Haarverlusts biete die London Hair Clinic viele Formen der Haarbehandlung an.

Haarwuchsmittel wie "Minoxidil" können helfen, aber auch Nebenwirkungen haben – besonders für Säuglinge, die unbeabsichtigt damit in Kontakt kommen und übermäßigen Haarwuchs entwickeln können. 13.05.2025 | 5:11 min

Schönheitsideale für Männer

Vor allem in sozialen Medien werden Menschen ständig mit Schönheitsidealen konfrontiert. Während sich vor allem Frauen dadurch häufig unter Druck gesetzt fühlen, lassen sich auch immer mehr Männer von scheinbar perfekten Körperbildern beeinflussen. Mittlerweile gibt es immer neue Beauty-Behandlungen im Angebot, die versprechen, schöner zu werden oder sich zumindest schöner zu fühlen.

Alle vier Wochen macht sich Ben Salgut auf den Weg zu seinem Friseur, zahlt pro Behandlung rund 400 Euro. Er findet, dass der Preis die Sache wert ist.

Es ist wirklich ein absoluter Selbstbewusstseins-Boost für dich selbst. „ Ben Salgut

Haarsysteme sind mittlerweile eine Alternative zur Haartransplantation. Auch Männer aus Deutschland unterziehen sich einem solchen Eingriff. In Deutschland kostet eine Haartransplantation meist zwischen 3.000 und 10.000 Euro.

Viele entscheiden sich deshalb für günstigere Angebote in der Türkei. Dort kosten die Eingriffe oft zwischen 1.500 und 4.500 Euro - häufig inklusive Hotel und Flughafentransfer. Wie bei jeder Operation birgt auch eine Haartransplantation Risiken: Schwellungen, Rötungen oder Juckreiz können auftreten. Haarsysteme sind zwar nicht unbedingt günstiger, aber weniger invasiv.

Deine Haare fallen langsam aus und du willst was dagegen tun? Ab in die Türkei, sagen zumindest gerade viele Influencer. 03.06.2024 | 18:08 min

Alltagstaugliche Toupets

Ein Haarteil besteht meistens, so wie bei Ben, aus Echthaar, das an eine dünne, atmungsaktive Folie oder ein feines Netz geknüpft wird. Dafür wird die betroffene Stelle auf dem Kopf rasiert, das Haarteil passgenau zugeschnitten und anschließend mit Spezialkleber befestigt. Duschen, Sport oder sogar Achterbahnfahren - alles kein Problem. Das Haarsystem sitzt. Die Sorge vor den Reaktionen anderer war für Ben anfangs trotzdem groß. Sie erwies sich aber als unbegründet.

Viele haben es nicht mal gemerkt. Gerade Leuten, die ich nicht kenne, wäre niemals aufgefallen, dass ich ein Haarsystem trage. „ Ben Salgut

Perfekte Haut, perfekte Figur, perfektes Haar. Sich in seinem eigenen Körper wohlfühlen, ist keine Selbstverständlichkeit. Für manche endet der Weg zur ersehnten Selbstliebe deshalb beim Friseur.

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