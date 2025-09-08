Frankreichs Regierung gestürzt: Bayrou verliert Vertrauensfrage

Frankreich rutscht erneut in die Regierungskrise: Frankreichs Premierminister François Bayrou verlor im Parlament eine von ihm gestellte Vertrauensfrage.

Frankreichs Premierminister Bayrou wird Präsident Emmanuel Macron seinen Rücktritt anbieten. Quelle: action press

Frankreichs Minderheitsregierung von Premier François Bayrou ist gescheitert. Das Mitte-Rechts-Kabinett verlor eine Vertrauensfrage in der Nationalversammlung, Bayrou muss nun den Rücktritt der Regierung bei Staatschef Emmanuel Macron einreichen.

Der Zentrumspolitiker Bayrou hatte im Streit um einen Sparhaushalt angekündigt, die Vertrauensfrage zu stellen. Noch vor Beginn der Haushaltsdebatte sei eine grundsätzliche Klarstellung hinsichtlich der bedrohlichen finanziellen Lage in Frankreich erforderlich. Der 74-Jährige ist erst seit nicht einmal neun Monaten im Amt. Seine Mitte-Rechts-Regierung hat im Parlament keine Mehrheit.

Erwartet wird nach der verlorenen Vertrauensfrage, dass Präsident Emmanuel Macron das Rücktrittsgesuch von Bayrou annimmt und ihn bittet, geschäftsführend bis zur Bestimmung eines Nachfolgers im Amt zu bleiben.

ZDF-Korrespondent Thomas Walde ordnet ein Was bedeutet der Regierungssturz in Frankreich für Europa? "Frankreich ist nicht in der Lage, einen Haushalt zu verabschieden. Insbesondere nicht einen Sparhaushalt", erklärt ZDF-Korrespondent Thomas Walde in Paris. Die drei großen Blöcke in der Nationalversammlung seien nicht zu einer konstruktiven Zusammenarbeit bereit. Es sei völlig unklar, "wo denn eine neue politische Dynamik überhaupt herkommen soll", erklärt Walde. Frankreich sei blockiert und werde auf absehbare Zeit mit sich selbst beschäftigt sein. Insbesondere für die europäischen Finanzmärkte sei das nun ein Unsicherheitsfaktor.



"Macron ist in einer schwierigen Lage, die weiter schwierig wird", fasst Walde die Lage aus Sicht des französischen Präsidenten zusammen. Selbst wenn Macron einen neuen Premier finden würde, sei völlig unklar, wie Bayrous Nachfolger eine Mehrheit zustande bringen könne. Innenpolitisch sei Macron geschwächt "und wird weiter geschwächt", bilanziert der ZDF-Korrespondent. Und: "Daran hängt sicher auch sein außenpolitisches Standing", so Walde. "Wie soll er etwa zusätzliche Ukraine-Hilfen zusagen können, wenn er nicht mal einen Haushalt hier durchbringen kann?"

Neuer Premier sieht sich einigen Problemen ausgesetzt

Um das Präsidentenamt ging es bei dem Votum nicht. Dennoch ist der Vorgang auch eine Schlappe für Macron. Seinen eigenen Rücktritt schließt Macron bislang kategorisch aus. Auch vorgezogene Neuwahlen will der Präsident vermeiden.

Wer immer die Nachfolge Bayrous antritt, steht vor derselben schwierigen Aufgabe, einen Haushalt für 2026 durch das Parlament zu bekommen, der der Wirtschaftslage des Landes gerecht wird: Frankreichs Schuldenstand erreicht inzwischen knapp 114 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), 2026 muss Frankreich 66 Milliarden Euro allein an Zinsen zahlen. Das Defizit lag im vergangenen Jahr bei 5,8 Prozent des BIP.

Sollte die Lage politisch länger instabil bleiben, droht ein Vertrauensverlust an den Märkten, was Frankreichs Finanzen zusätzlich belasten würde.

Macron jetzt unter Zugzwang

Klar ist: Macron ist nun im Zugzwang und muss schnellstmöglich einen neuen Premier präsentieren, um nicht selbst zu sehr unter Druck zu geraten. In den vergangenen zwei Wochen dürfte er bereits einige Optionen erwogen haben.

Auch ein neuer Premier würde aber mit den unklaren Verhältnissen in der Nationalversammlung zu schaffen haben, wo weder das Präsidentenlager noch der linke oder rechte Block eine Mehrheit haben.

Welche Optionen hat Macron?

Mit Bayrou scheitert bereits zum zweiten Mal innerhalb eines guten Jahres ein Premier an dieser vertrackten politischen Gemengelage. Noch ist nicht absehbar, mit wem Macron eine stabile Regierung gelingen könnte.

Wie schon nach der Schlappe seiner Mitte-Kräfte bei der Europawahl im vergangenen Jahr könnte Macron neben der Bestimmung eines Nachfolgers für Bayrou die Nationalversammlung auflösen und Neuwahlen ausrufen.

Das Ziel wäre dann, klarere Mehrheitsverhältnisse zu schaffen. Unklar ist allerdings, ob die Wählerinnen und Wähler in Frankreich nach nur knapp einem Jahr deutlich anders wählen würden. Gut möglich ist, dass auch nach einer Neuwahl die Parlamentskammer ähnlich gespalten wäre wie derzeit und ein Regieren somit schwierig bliebe. Lagerübergreifende Koalitionen sind in Frankreich unüblich.

Mögliche Neuwahl: Chance für Le Pens Rechtsnationale?

Eine Neuwahl würde für Macron auch das Risiko bergen, dass Le Pens Rechtsnationale oder das Linksbündnis die absolute Mehrheit holen. Der Staatschef wäre dann de facto gezwungen, einen Premier aus ihrem Lager zu ernennen. Während der Premier aktuell eher im Schatten des Präsidenten steht, müsste Macron in einem solchen Fall Macht abgeben. Es käme zu einer sogenannten Kohabitation. Macron hatte in den vergangenen Monaten mehrfach betont, das Parlament nicht erneut auflösen zu wollen. Er schloss dies aber auch nicht kategorisch aus.

Der Druck auf den Staatschef dürfte mit dem Sturz der Regierung insgesamt erneut deutlich zunehmen. Die linke LFI wollen ihn bereits absetzen und eine vorgezogene Präsidentschaftswahl herbeiführen. Eigentlich steht das Votum erst 2027 an. Die Rechtsnationalen drängen ebenfalls auf Wahlen - entweder durch die Auflösung der Nationalversammlung oder einen Rücktritt Macrons.

Was bedeutet das Ergebnis für Frankreichs außenpolitisches Auftreten?

Trotz der internationalen Krisen wird Macron nun vorerst seinen Blick aufs Inland richten. In den kommenden Tagen dürfte er auf der internationalen Bühne damit etwas kürzertreten. Berlin und Brüssel müssen sich auf weniger Initiative einstellen.