Einzelne Orte in Frankreich wollen den Jugendschutz erhöhen, in dem sie nächtliche Ausgangssperren für Jugendliche einführen.

Erst vor wenigen Tagen erstach ein Schüler in Frankreich eine Schulassistentin - was die Debatte um Jugendgewalt erneut entfachte. Als eine Maßnahme gegen Jugendgewalt führen immer mehr französische Städte nächtliche Ausgangssperren für Jugendliche ein - je nach Stadt für Minderjährige bis 13, 16 oder sogar 18 Jahre.

Gründe für Ausgangssperren für Jugendliche in Frankreich

Anders als in Deutschland gibt es im französischen Jugendschutzrecht keine landesweit geltende Regelung zu den Ausgangszeiten von Minderjährigen. Darum handeln einige kleine Städte wie Béziers oder Villecresnes jetzt im Alleingang und führen Ausgangssperren ein, um für Ruhe zu sorgen und die Kinder zu schützen. Die Städte erhoffen sich von dieser Maßnahme zudem eine Reduzierung der Kriminalität und des Drogenhandels. Denn oft werden Jugendliche als Späher*innen und Verkäufer*innen eingesetzt, da sie gesetzlich nicht verfolgt werden können.

In Cagnes-sur-Mer, wo seit 21 Jahren eine nächtliche Ausgangssperre gilt, ist der Bürgermeister mit dem Ergebnis zufrieden:

Polizei kontrolliert Einhaltung der Sperren?

Die Polizei kontrolliert, ob sich Minderjährige, die zu den Ausgangssperren verpflichtet sind, zu den festgesetzten Zeiten in den festgelegten Gebieten aufhalten. Werden welche angetroffen, werden sie entweder nach Hause oder auf das Polizeirevier gebracht. Je nach Stadt können Strafen von bis zu 100 Euro verhängt werden - was jedoch nur selten geschieht.

So sieht die Rechtslage aus

Der französische Staatsrat hat drei Bedingungen festgelegt: Die Ausgangssperren müssen sich auf einen bestimmten Zeitraum, auf gewisse Stunden am Tag und auf ein Gebiet mit erhöhter Kriminalität beschränken - und müssen angemessen sein.

Es braucht ein umfangreiches Dossier mit Statistiken, um zu begründen, dass es in diesem Viertel ein Problem gibt, in jenem Viertel jedoch nicht.

Der Staatsrat kann sie jederzeit wieder aufheben, wie in es in der Vergangenheit bereits geschehen ist. Die Maßnahme, so erklärt der Anwalt Eric Landot, sei immer eine Gratwanderung zwischen Bewegungsfreiheit und Schutz.