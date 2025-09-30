Donald Trump: Florida schenkt ihm millionenschweres Gelände

Dieses Geschenk soll 66 Millionen wert sein: Der Bundesstaat Florida gibt Donald Trump ein Gelände in Miami. Dort soll dessen Präsidentenbibliothek errichtet werden.

Da wird sich Donald Trump freuen: Florida schenkt ihm ein Gelände, auf dem seine Präsidentenbibliothek errichtet werden soll. Quelle: AP | Alex Brandon

Der US-Bundesstaat Florida schenkt Donald Trump ein 12.000 Quadratmeter großes Areal im Zentrum der US-Metropole Miami, damit er dort seine Präsidentenbibliothek errichten kann.

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, und sein Kabinett stimmten dafür, das Grundstück in Bestlage direkt neben dem historischen Freedom Tower an die Stiftung zu übertragen, die die Bibliothek plant. Der Schätzwert des Grundstücks, das bisher dem staatlich geführten Miami Dade College gehört, liegt bei mehr als 66 Millionen Dollar.

Ein Friedensplan von US-Präsident Trump sorgt international für Hoffnung. Netanjahu hat bereits zugestimmt – jetzt richtet sich der Blick auf die Hamas. 30.09.2025 | 1:03 min

Florida schenkt Trump millionschweres Grundstück

In den Präsidentenbibliotheken in den USA werden die Amtszeiten der bisherigen Staatschefs dokumentiert. DeSantis, der in den republikanischen Vorwahlen noch gegen Trump kandidiert hatte, schlug sich nach seinem Ausscheiden aus dem Rennen rasch auf Trumps Seite und bot ihm schließlich ein echtes Immobilien-Filetstück als Standort für seine künftige Bibliothek an.

Die Entscheidung seines Kabinetts wurde damit begründet, dass das Grundstück als Standort der Bibliothek von größerem Nutzen für die Öffentlichkeit sei als durch eine andere Verwendung.

Das Grundstück liegt zwischen schicken Mehrparteienhäusern am vom Palmen gesäumten Biscayne Boulevard. In unmittelbarer Nähe befinden sich ein Park und das Stadion der Basketballmannschaft Miami Heat. Das Miami Dade College nutzte das Grundstück bisher als Parkplatz für Angestellte.

Aus Tel Aviv berichtet ZDF-Reporter Andreas Kynast über die Reaktionen auf den neuen Friedensplan von Trump und Netanjahu. Er gibt Einblicke aus Israel und dem Gazastreifen. 30.09.2025 | 4:46 min

Trump-Sohn jubelt nach Schenkung

Gemäß der Verfassung des Bundesstaates Florida bedarf die Schenkung bestimmter staatlicher Grundstücke der Zustimmung eines Gremiums, das sich aus dem Generalstaatsanwalt, dem Finanzminister, dem Landwirtschaftsminister und dem Gouverneur zusammensetzt.

Durch die Übertragung erhält die Donald J. Trump Presidential Library Foundation, Inc. die Kontrolle über das Grundstück. Die Stiftung wird von drei Treuhändern geleitet: Donald Trumps Sohn Eric Trump, dem Ehemann von Tochter Tiffany Trump, Michael Boulos, und Trumps Anwalt James Kiley. "Es wird die größte Präsidentenbibliothek sein, die jemals gebaut wurde, zu Ehren des größten Präsidenten", schrieb Eric Trump auf der Plattform X.

Eric Trump auf X Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen