US-Umweltbehörde: EPA baut fast ein Viertel der Stellen ab

Die US-Umweltbehörde EPA baut fast ein Viertel ihrer Stellen ab. Die Zahl der Mitarbeiter werde durch freiwilliges Ausscheiden und Entlassungen von 16.155 im Januar auf 12.448 sinken, teilte die Behörde am Freitag mit.

Abteilung für Forschung und Entwicklung wird schließen

Zudem kündigte die Behörde an, ihre Abteilung für Forschung und Entwicklung (ORD) zu schließen und durch eine neue Abteilung mit dem Namen "Office of Applied Science and Environmental Solutions" (etwa: "Büro für angewandte Wissenschaften und Umweltlösungen") zu ersetzen.