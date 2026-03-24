Dänemark-Wahl: Sozialdemokratin Frederiksen hofft auf Rückenwind

Wahl in Dänemark:Sozialdemokratin Frederiksen hofft auf Rückenwind
von Claas Thomsen
Mette Frederiksen - eine Sozialdemokratin dänischer Prägung. Sie hofft durch Härte in der Migrationspolitik und Meistern der Grönland-Krise auf eine dritte Amtszeit.
Vor einem Monat hat die 48-jährige dänische Regierungschefin Mette Frederiksen Neuwahlen angesetzt - was ihr als Ministerpräsidentin zusteht. In der Hoffnung, dass ihr die Bewältigung des Konflikts mit den USA um Grönland von Wählerinnen und Wählern positiv angerechnet wird. Doch mittlerweile ist Grönland nur ein Thema unter vielen.
Ein großes, bestimmendes Thema gebe es nicht, sagt Frederik Hjorth, Politologe an der Universität Kopenhagen. "Ein Grund für die diffuse Kampagne ist das zersplitterte Parteien-System", erläutert er. Es gebe nicht wirklich zwei große Parteien, die gegeneinander antreten.
Unzufrieden sind die Dänen tendenziell nicht
Noch ein Grund ist aber: Unzufrieden sind die Dänen tendenziell nicht. Laut Umfragen zählen sie seit Jahren zu den glücklichsten Menschen der Erde. Der Lebensstandard ist hoch, die Wirtschaft wächst. Die Dänen wollen einfach, dass das so bleibt. Oder noch besser wird.
Migrationspolitik ist nur ein Thema unter vielen
Und: Die Migrationspolitik ist in Dänemark nur ein Thema unter vielen. Denn auch und gerade die dänischen Sozialdemokraten stehen an sich für eine harte Linie. Aus sozialdemokratischer Perspektive, um den Sozialstaat nicht zu überfordern.
Der sieht in Dänemark seine Aufgabe eher in der Förderung der Wirtschaft - durch gute Ausbildung etwa oder Kinderbetreuung. Dauerversorgung für Leistungsempfänger ist dagegen verpönt. Mit dieser Linie, die parteienübergreifend seit Jahren getragen wird, nahmen die dänischen Sozialdemokraten auch rechten Parteien den Wind aus den Segeln.
Aber: Die jetzige Regierung unterscheidet sich von der vorherigen Regierung, meint Politologe Frederik Hjorth. Dadurch, dass zu ihrer Regierungskoalition auch die Partei Moderaterne gehört. Sie sei relativ nachsichtig in der Migrationspolitik. Das habe wieder Raum für rechte Parteien geschaffen, so Hjorth.
Streit um Massenhaltung von Schweinen
So bestimmte eine Vielzahl von Themen den Wahlkampf. Umweltparteien fordern etwa strengere Regeln für die Massenhaltung von Schweinen. Und einen besseren Schutz des Grundwassers vor den Folgen der intensiven Landwirtschaft. Rechte Parteien wollen eine noch härtere Migrationspolitik. Linke Parteien höhere Steuern, um den Sozialstaat zu finanzieren - was ein sehr strittiges Thema ist.
Mette Frederiksen und den Sozialdemokraten wird, trotz Verlusten, ein Anteil von 20 Prozent der Wählerstimmen prognostiziert.
Damit wäre ihre Partei die stärkste Kraft. Die volksnahe Frederiksen könnte so erneut die Regierung bilden. Und sich fast beliebig Koalitionspartner suchen. Denn in Dänemark, wo es Tradition ist, sich zu duzen und nach der Wahl auch mit politischen Gegnern anzustoßen, scheinen ideologische Grenzen nicht unüberwindbar.
Claas Thomsen ist Korrespondent im ZDF-Skandinavienstudio Kiel.
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