Medien: Trump ordnet Einsatz der Nationalgarde in Chicago an

US-Präsident Trump hat laut Berichten den Einsatz von 300 Mitgliedern der Nationalgarde in Chicago angeordnet. Illinois’ Regierung und die Stadtspitze stellen sich gegen den Befehl.

Die US-Regierung kündigt einen "Blitz-Einsatz" gegen illegale Einwanderer in Chicago an - und eskaliert damit den Streit mit den Demokraten im Bundesstaat Illinois. 09.09.2025 | 2:13 min

Der Streit zwischen der Regierung von US-Präsident Donald Trump und dem demokratisch regierten Bundesstaat Illinois über einen Einsatz der Nationalgarde in Chicago droht zu eskalieren. Mehrere Medien berichteten unter Berufung auf das Weiße Haus, dass US-Präsident Donald Trump 300 Mitglieder der Nationalgarde in Illinois angewiesen habe, Bundesbeamte und -vermögen zu schützen.

Illinois und die Stadtspitze stemmen sich gegen einen solchen Einsatz. Es blieb unklar, wann genau der Einsatz losgehen sollte.

Der Kipppunkt ist erreicht: Donald Trump lässt sich von "Checks and Balances" nicht mehr beirren und baut die USA autoritärer um. Ein Beispiel ist die Militarisierung von US-Städten. 01.10.2025 | 9:59 min

Trump drängt auf Militäreinsatz - Gouverneur blockt ab

Der Gouverneur von Illinois, JB Pritzker, stellt sich mit der Stadtspitze von Chicago seit Wochen gegen einen militärischen Einsatz in der Millionenstadt. Man habe die Proteste und Ausschreitungen im Griff - ein militärisches Eingreifen sei nicht nötig, betonen die demokratischen Gegner Trumps stets.

In Chicago protestieren Menschen seit Wochen gegen Razzien der Migrationsbehörde ICE. Trump begründet den Einsatz der Nationalgarde in den Städten damit, gegen ausufernde Kriminalität angehen zu wollen. Trump hatte immer wieder einen Militäreinsatz in Chicago ins Spiel gebracht. Bislang hatte er Druck auf Gouverneur Pritzker ausgeübt, damit dieser ihn um den Einsatz bittet. Pritzker warf Trump hingegen vor, politische Rivalen einschüchtern zu wollen.

US-Präsident Donald Trump hat die Militärspitze auf einen neuen Kriegskurs eingeschworen. Die USA stünden in einem "Krieg von innen" sagte Trump vor hunderten US-Generälen. 01.10.2025 | 1:55 min

Wer über die Nationalgarde entscheidet

In den USA haben die Gouverneure eines Bundesstaates normalerweise die Kontrolle über die Nationalgarde. Kommt es zum Krieg oder zu nationalen Notfällen, kann der US-Präsident das Kommando übernehmen.

Die Nationalgarde ist eine militärische Reserveeinheit und Teil der US-Streitkräfte. Sie kann etwa bei Naturkatastrophen, Unruhen oder Notfällen im Inneren eingesetzt werden.