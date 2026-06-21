Bolivien verhängt Ausnahmezustand nach Straßenblockaden

Nach wochenlangen Blockaden verhängt der bolivianische Präsident Paz den landesweiten Ausnahmezustand - mit Polizei und Militär sollen wichtige Verkehrswege wieder geöffnet werden.

Seit Wochen halten die Proteste in Bolivien gegen die Regierung an. Ende Mai hat Präsident Paz angekündigt, sein Gehalt und das seiner Minister zu halbieren. 26.05.2026 | 0:18 min

Nach mehr als 50 Tagen heftiger Proteste und Straßenblockaden hat Boliviens Präsident Rodrigo Paz den landesweiten Ausnahmezustand verhängt.

"Die Bolivianer können nicht weiter Geiseln von Blockaden sein, die das Arbeiten, Lernen, den Zugang zu medizinischer Versorgung, die Versorgung mit Gütern und den Lebensunterhalt ihrer Familien verhindern", sagte Paz in einer Fernsehansprache in der Nacht zum Samstag.

In Boliviens Hauptstadt ist es vor dem Regierungssitz erneut zu Protesten gekommen. Angesichts der schwersten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten wird der Rücktritt von Präsident Paz gefordert. 19.05.2026 | 0:15 min

Regierung will Blockaden nicht länger akzeptieren

Der Präsident begründete die auf bis zu 90 Tage angelegte Maßnahme mit den wirtschaftlichen, sozialen und humanitären Folgen der seit Wochen andauernden Straßenblockaden. Die Regierung will mit Hilfe von Polizei und Streitkräften wichtige Verkehrsverbindungen wieder öffnen und die Versorgung mit Lebensmitteln, Treibstoff und Medikamenten sichern.

Zugleich kündigte Paz an, den Dialog mit protestierenden Gruppen fortzusetzen. "Die Türen der Regierung werden für diejenigen offen bleiben, die in gutem Glauben einen Dialog führen wollen", sagte er.

Der Präsident warf Teilen der Protestbewegung vor, eine "organisierte Strategie der Destabilisierung gegen die Demokratie und eine verfassungsmäßig eingesetzte Regierung" zu verfolgen. Die Blockaden haben nach Regierungsangaben schwere wirtschaftliche Schäden verursacht und insbesondere die Regionen La Paz und El Alto getroffen.

Bei Protesten in Bolivien ist es zu schweren Auseinandersetzungen gekommen. Bei den Demonstrationen geht es um die Abschaffung von Treibhaussubventionen, die zu Preisanstiegen geführt haben. 06.01.2026 | 0:19 min

Engpässe durch wochenlange Straßenblockaden

Der südamerikanische Andenstaat steckt seit Anfang Mai in einer schweren Krise. Gewerkschaften, Bauern, Bergarbeiter und Anhänger des früheren linken Präsidenten Evo Morales blockieren seit Wochen wichtige Verkehrswege.

Die Proteste richten sich gegen die schwierige Wirtschaftslage, steigende Lebenshaltungskosten und Reformvorhaben der konservativen Regierung von Präsident Paz.

Dessen Wahlsieg hatte Ende 2025 eine fast zwei Jahrzehnte währende Ära linker Regierungen beendet. Durch die Blockaden kam es in mehreren Landesteilen zu Engpässen bei Lebensmitteln, Treibstoff und Medikamenten.

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Quelle: dpa