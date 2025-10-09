Belgien: Polizei vereitelt möglichen Anschlag auf Politiker

Drei junge Erwachsene hatten offenbar einen Anschlag auf belgische Politiker geplant. Bei Hausdurchsuchungen in Antwerpen haben Ermittler verdächtiges Material und Geräte gefunden.

Belgische Polizei hat einen Terroranschlag verhindert (Symbolbild). Quelle: dpa

Behörden in Belgien haben eigenen Angaben zufolge einen mutmaßlichen Terroranschlag auf Politiker verhindert. Nach vier Hausdurchsuchungen in der Hafenstadt Antwerpen wurden drei junge Erwachsene wegen versuchten terroristischen Mordes und Teilnahme an den Aktivitäten einer terroristischen Vereinigung festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Demnach lägen Hinweise darauf vor, dass sie einen dschihadistisch inspirierten Terroranschlag auf Politiker verüben wollten, hieß es. Zwei der Verdächtigen sollen am Freitag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der dritte Verdächtige wurde im Laufe des Tages freigelassen.

2023 hat es während der WM einen terroristischen Anschlag in in Brüssel gegeben. 17.10.2023 | 1:36 min

Sprengstoff-Vorrichtung gefunden

Im Haus eines der Verdächtigen wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein Gerät gefunden, das starke Ähnlichkeiten mit einem improvisierten Sprengsatz aufweise - jedoch noch nicht einsatzbereit war. Außerdem sei eine Tasche mit Stahlkugeln gefunden worden.

Im Haus eines zweiten Verdächtigen wurde ein 3D-Drucker gefunden, der vermutlich zur Herstellung von Teilen für den geplanten Anschlag verwendet wurde. „ Staatsanwaltschaft Antwerpen

Das teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Darüber hinaus gebe es Anzeichen dafür, dass eine Drohne gebaut werden sollte, an der eine Sprengladung befestigt werden könnte.

Die Verdächtigen wurden in den Jahren 2001, 2002 und 2007 geboren. Einer von ihnen wurde am Donnerstag vorläufig wieder freigelassen, die beiden anderen sollten am Freitag vor einem Untersuchungsrichter erscheinen.