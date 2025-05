Während 2014 die 22. Olympischen Winterspiele in Russland eröffnet wurden, protestierten Ukrainer auf dem Maidan-Platz in Kiew. Ihr Wunsch: eine Annäherung an die EU . Im Vorjahr hatte der damalige pro-russische ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch ein Abkommen mit der Europäischen Union abgelehnt, in dem es wirtschaftlich und politisch um eine engere Zusammenarbeit gehen sollte. Damit löste er die Maidan-Proteste aus.