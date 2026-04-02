Oster-Wettervorhersage: Regen, Gewitter - und bis zu 20 Grad

Wie wird das Wetter an Ostern? Meteorologen sind sich noch unsicher, doch vieles deutet auf einen Mix aus Regen, Gewitter und viel Sonne hin. Es könnte sogar 20 Grad warm werden.

Regen, Gewitter - und bis zu 20 Grad an Ostern

Eine Kaltfront aus Skandinavien sorgt für leichten Niederschlag im Nordwesten und vereinzelt Schnee im äußeren Südosten. In Mitteldeutschland bleibt es sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 15 Grad. 02.04.2026 | 3:52 min

Das Wetter zu Ostern wird leicht unbeständig und teils windig, aber deutlich milder. Am Sonntag kann es nach aktuellem Stand im Norden Schauer und im Süden vereinzelte Gewitter geben, für Ostermontag wird dann im Tagesverlauf vielerorts Sonnenschein erwartet.

Das Osterwetter sei aber noch nicht in Stein gemeißelt, betont Meteorologe Tobias Reinartz vom Deutschen Wetterdienst:

Gerade der Ostersonntag bietet noch die ein oder andere Unsicherheit. „ Tobias Reinartz, Meteorologe

Das Wetter am Freitag Quelle: ZDF

Wetter: Temperaturen steigen von Karfreitag auf Samstag

Am Karfreitag kann es laut DWD stärkere Bewölkung und vielleicht auch noch ein paar wenigen Tropfen Regen geben.

Nach diesen Startschwierigkeiten nehmen die Sonnenanteile im Tagesverlauf deutlich zu, was allerdings nicht für den Westen und Nordwesten gilt. „ Tobias Reinartz, Meteorologe

Das betont der Experte. "Dort ziehen nämlich schon die Wolken des nächsten Tiefausläufers auf." Diese ziehen dann in der Nacht Richtung Osten und können etwas Regen bringen. Die Höchstwerte erreichen 8 bis 14 Grad, im südlichen Alpenvorland um 6 Grad.

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Ab Samstag geht es dann nach Aussage des Meteorologen voraussichtlich steil bergauf in Sachen Temperatur.

Wir gelangen in den Einflussbereich eines Sturmtiefs über Westeuropa, mit dem aus Südwesten deutlich mildere Luft einfließt. „ Tobias Reinartz, Meteorologe

Zwar habe die Sonne zunächst einige Mühe, sich gegen die vielen Wolken durchzusetzen, das gelinge ihr im Tagesverlauf aber zunehmend. Die Temperaturen erreichen um 15 Grad, an Rhein und Mosel sind auch bis zu 18 Grad im Schatten möglich.

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Ostersonntag: Vermutlich 20 Grad im Süden

Noch wärmer wird es dann am Ostersonntag, wenn die Temperaturen im Süden vielfach sogar auf Werte um 20 Grad steigen können. Im Norden werde man immerhin vielfach jenseits der 15-Grad-Marke landen, sagt Reinartz.

Allerding kann es zwischenzeitlich mancherorts ungemütlich werden: "Ein dickes Fragezeichen gibt es an dieser Stelle und das betrifft die Kaltfront des angesprochenen Sturmtiefs. Diese soll nach aktuellem Stand vormittags auf den Nordwesten übergreifen und abends die Mitte erreichen", sagt der Meteorologe. An ihr könne es kräftige Schauer geben und der Wind kurzzeitig stark auffrischen.

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Im Süden gebe es dagegen - Stand jetzt - viel Sonne. Allerdings seien einzelne Gewitter im Tagesverlauf nicht auszuschließen, die durchaus auch kräftigerer Natur sein könnten.

Zum Ostermontag soll sich das Wetter laut DWD dann aber bundesweit wieder beruhigen, so dass das Osterfest nach heutigem Stand vielerorts mit Sonnenschein und frühlingshaft milden Temperaturen zu Ende geht.

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Quelle: dpa