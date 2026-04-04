Wetter nach Ostern: Kommt der erste sommerliche Tag?

Wetterexperten rechnen ab Dienstag mit Temperaturen über 20 Grad. Im Süden können sogar 25 Grad erreicht werden. Zuvor herrscht wechselhaftes Wetter.

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung 05.04.2026 | 0:13 min

Des Wetter an Ostersonntag lässt meist eher zu wünschen übrig, schöner wird es erst ab Ostermontag. Zur Wochenmitte ist im Südwesten sogar der erste meteorologische Sommertag mit Temperaturen von 25 Grad in diesem Jahr drin, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Doch zunächst müssen sich die Menschen in Deutschland bei der Ostereiersuche am Sonntag auf Wolken und teilweise auch auf Schauer einstellen. Im Südosten kann es bis zu 24 Grad warm werden, im Nordwesten erreichen die Temperaturen dagegen nur 12 bis 15 Grad. Bei frischem, in Böen teils stürmischem Wind fühlen sich die Höchstwerte teils kühler an.

Im Sommer schwimmen zu gehen, in Seen oder Flüssen, das kostet in der Regel keine Überwindung. Aber wie sähe das z.B. jetzt aus, Anfang April, oder sogar im Winter und das bei jedem Wetter? 01.04.2026 | 2:28 min

Wechselhaftes Wetter nach Ostern

Am Montag beendet eine Hochdruckzone die wechselhafte Wetterlage und sorgt für meist heiteres, aber relativ kühles Wetter. Die Höchsttemperatur liegt im Norden bei 9 bis 14, sonst bei 14 bis 18, im Südwesten bei bis zu 20 Grad.

Der Dienstag wird in weiten Teilen Deutschlands sonnig. Die Temperaturen steigen auf 11 Grad im Nordosten, im Südwesten auf bis zu 24 Grad. "Es könnte sein, dass am Dienstag oder Mittwoch im Südwesten sogar die 25-Grad-Marke geknackt wird und wir meteorologisch gesehen den ersten Sommertag in diesem Jahr haben", sagte Diplom-Meteorologe Christian Herold vom DWD. Das sei aber zum jetzigen Zeitpunkt noch unsicher.

Quelle: dpa