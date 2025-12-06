Wetter in Deutschland: Kommende Tage regnerisch und windig

Herbstwetter in Deutschland:Kein Winter in Sicht - kommende Tage regnerisch und windig
Weihnachten steht fast schon vor der Tür, aber mit winterlichem Wetter braucht man noch nicht rechnen. Im Gegenteil, kommende Woche werden bis zu 17 Grad erwartet - ohne Sonne.
Das Wetter zeigt sich in den kommenden Tagen eher von seiner herbstlichen als von seiner winterlichen Seite. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet viele Wolken, kaum Sonne und immer wieder Regen.
Am Sonntag "sieht es bezüglich Sonnenschein eher dürftig aus und die Wolkenlücken sind rar gesät", sagte die Meteorologin Tanja Egerer vom DWD.
Erst verschwindet der Regen, später kommt neuer
Im Norden und Nordosten zieht der Regen zur Ostsee hin ab, im Tagesverlauf zieht dann allerdings von Südwesten her neuer Regen auf.
Die Höchsttemperaturen liegen bei meist milden 8 bis 13 Grad, nur in Niederbayern ist es etwas kühler.
Bis zu 17 Grad in der neuen Woche
In der Nacht zum Montag wird es dann windiger, wobei milde Luftmassen nach Deutschland transportiert werden. So seien zum Start in die neue Woche Höchsttemperaturen von 11 bis 17 Grad zu erwarten, sagte Egerer.
Auflockern wird es sich allenfalls im Süden sowie an den Nordseiten der Mittelgebirge. Zudem regnet es gebietsweise, allerdings ist der Regenschirm wegen des starken Winds aber nicht wirklich ein guter Begleiter, betonte die Meteorologin.
Auch an den nachfolgenden Tagen geht es dann sehr mild weiter. Insbesondere im Bergland und an der Küste bleibt es dabei windig. Im Norden erwartet der DWD weiterhin unbeständiges Wetter mit Regen, im Süden kann sich die Sonne dann auch einmal länger zeigen.
