Wetter in Deutschland: Kommende Tage regnerisch und windig

Weihnachten steht fast schon vor der Tür, aber mit winterlichem Wetter braucht man noch nicht rechnen. Im Gegenteil, kommende Woche werden bis zu 17 Grad erwartet - ohne Sonne.

Kein Winter in Sicht - kommende Tage regnerisch und windig

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung: Immer wieder Regen, mildere Temperaturen. 05.12.2025 | 0:44 min

Das Wetter zeigt sich in den kommenden Tagen eher von seiner herbstlichen als von seiner winterlichen Seite. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet viele Wolken, kaum Sonne und immer wieder Regen.

Am Sonntag "sieht es bezüglich Sonnenschein eher dürftig aus und die Wolkenlücken sind rar gesät", sagte die Meteorologin Tanja Egerer vom DWD.

Erst verschwindet der Regen, später kommt neuer

Im Norden und Nordosten zieht der Regen zur Ostsee hin ab, im Tagesverlauf zieht dann allerdings von Südwesten her neuer Regen auf.

Die Höchsttemperaturen liegen bei meist milden 8 bis 13 Grad, nur in Niederbayern ist es etwas kühler.

Bis zu 17 Grad in der neuen Woche

In der Nacht zum Montag wird es dann windiger, wobei milde Luftmassen nach Deutschland transportiert werden. So seien zum Start in die neue Woche Höchsttemperaturen von 11 bis 17 Grad zu erwarten, sagte Egerer.

Wer nun dazu auf viel Sonnenschein hofft, hofft leider meist vergeblich. „ Meteorologin Tanja Egerer vom DWD

Auflockern wird es sich allenfalls im Süden sowie an den Nordseiten der Mittelgebirge. Zudem regnet es gebietsweise, allerdings ist der Regenschirm wegen des starken Winds aber nicht wirklich ein guter Begleiter, betonte die Meteorologin.

Auch an den nachfolgenden Tagen geht es dann sehr mild weiter. Insbesondere im Bergland und an der Küste bleibt es dabei windig. Im Norden erwartet der DWD weiterhin unbeständiges Wetter mit Regen, im Süden kann sich die Sonne dann auch einmal länger zeigen.

Quelle: dpa