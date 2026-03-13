Wetter am Wochenende: Schnee und winterliche Temperaturen möglich

Zum Wochenende erreicht Deutschland ziemlich kühle Meeresluft. In einigen Mittelgebirgen kann es sogar weiß werden. Nur der äußerste Südosten darf mit Frühlingswetter rechnen.

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung 12.03.2026 | 1:19 min

Mit Ausflugswetter ist am Wochenende nicht zu rechnen, stattdessen wird es nass und kühl. Dabei startet das Wochenende noch angenehm.

Am Freitag scheint im Osten und im Süden Deutschlands die Sonne bei sehr milden 15 bis 18 Grad. In Brandenburg ist es sogar so trocken, dass die Waldbrandgefahr die zweithöchste Warnstufe erreicht hat.

Wetter am Samstag: Windig bis stürmisch

Das ist aber spätestens am Samstag vorbei, denn ein Niederschlagsband zieht von Nordwesten heran und legt sich quer über Deutschland. Kurzfristig kann es dabei sehr windig sein, an den Küsten und auf den Bergen stürmisch.

Der Wind weht kältere Luft heran - und die ist sogar so kalt, dass es in der Nacht zum Samstag in der Eifel, im Rothaargebirge und im Siegerland bis auf etwa 400 Meter herab schneit. Ab etwa 500 Metern bleibt der Schnee teilweise liegen. Rund vier Zentimeter Schneematsch oder Nassschnee können so zusammenkommen.

Der EU-Klimawandeldienst Copernicus berichtet von Rekordregen in Teilen Europas und Nordafrikas. Dieser habe im Februar zu schweren Überschwemmungen und Schäden geführt. 10.03.2026 | 0:22 min

In den Mittelgebirgen und im westlichen Erzgebirge schneit es am Samstag sogar bis auf etwa 1.000 Meter herab, im Westen bis etwa 600 Meter. In hohen Lagen von Eifel und Schwarzwald können fünf bis zehn Zentimeter Schnee fallen.

Die Höchsttemperaturen liegen dort knapp über null Grad, sonst meist zwischen fünf und zwölf Grad. Nur ganz im Südosten werden noch einmal bis zu 17 Grad erreicht.

Frühling kommt am Dienstag zurück

Sonntag und Montag werden mit sechs bis zwölf Grad im ganzen Land der Jahreszeit entsprechend frisch. Am Dienstag sind die Höchsttemperaturen schon wieder durchweg zweistellig, am Mittwoch gibt es im Rheinland 18 oder sogar 19 Grad.

Nachts bleibt es vorerst aber kalt: Die Temperaturen liegen frühmorgens bei rund null Grad.

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