Sommerwetter zurück: Bis 37 Grad, dann schwere Gewitter

Am Wochenende wird es in Teilen Deutschlands heiß, der Deutsche Wetterdienst warnt vor Belastung durch Hitze. Kommende Woche ist dann mit starken Gewittern zu rechnen.

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung 06.08.2025 | 1:16 min

Es erwartet uns ein Wochenende mit viel Sonne und teilweise sehr hohen Temperaturen, in der kommenden Woche können sich dann aber die Schattenseiten des Sommerwetters zeigen: Schwere Unwetter und Schwüle erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Die 30-Grad-Marke wird der Vorhersage zufolge in Teilen Deutschlands weit überschritten, bis zu 37 Grad können es am Dienstag werden. Es könne dabei schwül-heiß werden - und daher "für viele Menschen eher unerträglich", erklärt der DWD-Meteorologe Lars Kirchhübel.

Mehrere Tage in Folge mit Temperaturen über 30 Grad Celsius, tropische Nächte – Hitzewellen wie in den letzten Tagen dürften häufiger werden. Wie sollte sich Deutschland vorbereiten? 02.07.2025 | 2:42 min

Ab Dienstag wohl Gewitter

Ruhiges und trockenes Hochdruckwetter sei nachhaltig nicht in Sicht. Stattdessen steige ab Dienstag von Süden und Westen das Gewitterrisiko. Kirchhübel erklärt:

Gebietsweise kann sich wieder ordentlich etwas zusammenbrauen. „ Lars Kirchhübel, Deutscher Wetterdienst

Folge wären starke, teils schwere Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel.

Sommerlich warm und unbeständig sind dem Meteorologen zufolge auch die weiteren Wetteraussichten - wie immer seien allerdings mittelfristige Prognosen mit größeren Unsicherheiten behaftet.

Immer mehr Menschen sterben infolge extremer Hitze – die WHO rechnet mit weiter steigenden Zahlen. Die ersten Mediziner bieten nun eine klimasensible Gesundheitsberatung an. 15.07.2025 | 1:35 min

Bis 34 Grad am Samstag

Schon für Samstag gab der DWD für den Süden Bayerns und Baden-Württembergs bei erwarteten Höchstwerten bis 34 Grad Warnungen vor Hitze heraus.

Alte und pflegebedürftige Menschen würden extrem belastet, heißt es. Der Wetterdienst rät, die Hitze unbedingt zu meiden, genug zu trinken, luftige Kleidung zu tragen, leichtes Essen zu sich zu nehmen und auf Alkohol zu verzichten.

Am Sonntag erwärmt sich die Luft im Norden auf 20 bis 25 Grad, sonst werden es 25 bis 32 Grad. In der Nordhälfte ziehen zeitweise dichtere Wolken durch, örtlich fällt etwas Regen. Ansonsten scheint die Sonne, höchstens lockere Wolken sind am Himmel zu sehen. In Alpennähe sind einzelne, teils kräftige Schauer oder Gewitter möglich.

Im Juli hat es zu viel geregnet, so der Deutsche Wetterdienst. Obwohl die Sonne weniger als im März schien, war der Monat auch zu warm. 30.07.2025 | 1:31 min

Woche startet heiter, dann Gewitter möglich

Die neue Woche beginnt im Norden heiter bis wolkig, es bleibt weitgehend trocken. In den anderen Landesteilen scheint die Sonne. Die Höchsttemperaturen steigen auf 21 Grad an der See und 33 Grad am Oberrhein. An den Alpen bilden sich Quellwolken, es gibt der Vorhersage zufolge aber nur eine geringe Wahrscheinlichkeit für Gewitter.

Auch der Dienstag wird sonnig und der Himmel ist an den meisten Orten blau. Nur im Norden und Nordwesten wird es zunehmend wolkig, es fallen örtlich kurze Schauer. Ab dem Nachmittag steigt am Alpenrand das Gewitterrisiko.

Nun macht sich einströmende heiße Luft von der iberischen Halbinsel richtig bemerkbar: Die Höchstwerte steigen auf 24 bis 30 Grad im Norden und 30 bis 37 Grad im Rest des Landes. In den Ballungsräumen im Westen und Südwesten folgt eine tropische Nacht mit Temperaturen um 20 Grad.