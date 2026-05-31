Wetter: Woche endet ungemütlich - vielerorts Schauer und Gewitter

Vielerorts bleibt es schwül:Woche endet ungemütlich: Schauer und Gewitter fast überall
Fast in ganz Deutschland wird es heute ungemütlich: Im Laufe des Tages ziehen Gewitter von Westen her über das Land. Auch mit teils kräftigen Schauern ist zu rechnen.
Regenschirm nicht vergessen: Mit Schauern und teils kräftigen Gewittern muss heute fast bundesweit gerechnet werden. Teilweise sind auch Unwetter möglich.
Am Vormittag ist vor allem im Westen mit Gewittern zu rechnen. Im Laufe des Tages ziehen diese dann von der Mitte bis in den Süden sowie in den Nordwesten. "Es ist einiges los und das nimmt im Tagesverlauf eher zu", sagt ZDF-Meteorologe Özden Terli.
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Lokal Starkregen und Hagel, Vorsicht im Süden geboten
Lokal kann es zu Starkregen sowie Hagel kommen. Die Experten des Deutschen Wetterdienstes rechnen mit bis zu 25 Litern Regen pro Quadratmeter binnen kurzer Zeit. Im Süden seien schwere Sturmböen mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde möglich, vereinzelt auch orkanartige Böen um 110 km/h. Terli sagt:
Er mahnt: Durch die Kombination aus heftigen Böen und starkem Regen, der den Boden aufweicht, könnten durchaus sogar Bäume umfallen. Daher sei besonders im Süden des Landes Vorsicht geboten.
Im Norden schwül, sonst bis zu 30 Grad erwartet
Vielerorts bleibt es schwül-warm. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 25 Grad im Norden und Nordwesten, sonst erwarten die Meteorologen Werte von 25 bis 30 Grad. An der See ist es kühler. Abgesehen von Sturmböen bei Gewittern weht ein mäßiger, im Süden teils stark böiger West- bis Nordwestwind.
Überwiegend trocken bleibt es hingegen laut DWD zwischen Nordsee und Oder. Im Laufe des Tages soll sich das Wetter im Westen auch zunehmend beruhigen.
Zum Start in die neue Woche wird es laut DWD wechselnd bewölkt. Vor allem im Osten werden Schauer und auch einzelne Gewitter erwartet. Die Höchstwerte werden nach der Vorhersage bei 20 bis 26 Grad liegen.
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