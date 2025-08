Zu viele Waschbären: Wie Kassel das Problem lösen will

Waschbären gelten als invasive Tierart. Gerade in Kassel sorgen sie für viele Probleme.

Kassel hat ein Waschbärenproblem. Die Stadt in Hessen gilt deutschlandweit als Hotspot für Waschbären, es wird von einem Tier pro Hektar ausgegangen. Nun will die Stadt das Problem in den Griff kriegen und die Population eindämmen.