Heinsberg: Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung - Männer in U-Haft

In einer Wohnung in Heinsberg sollen fünf Männer eine junge Frau vergewaltigt haben. Sie wurden von der Polizei in U-Haft genommen. Vier der Männer sind wohl syrischer Herkunft.

Fünf Männer wurden wegen in Heinsberg in U-Haft genommen. Ihnen wird die Vergewaltigung einer 17-Jährigen vorgeworfen. Quelle: dpa

Nach einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung im nordrhein-westfälischen Heinsberg bei Aachen laufen die Ermittlungen weiter. Die fünf Verdächtigen sitzen in Untersuchungshaft, wie eine Sprecherin der Aachener Staatsanwaltschaft sagte.

Die Männer im Alter zwischen 17 und 26 Jahren sollen eine Jugendliche in der Wohnung eines Verdächtigen vergewaltigt haben.

Ermittler: Opfer und einer der Verdächtigen kannten sich

Das Opfer und einer der Beschuldigten hätten sich zuvor persönlich gekannt, sagte die Sprecherin. Nähere Angaben zu den Hintergründen und zum Tatablauf wollte sie nicht machen. Die Verdächtigen seien vier Syrer und eine Person noch ungeklärter Nationalität.

Bei dem Opfer soll es sich nach dpa-Informationen um eine 17-Jährige mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit handeln.

Wegen der Tat hatte es einen größeren Polizeieinsatz gegeben, an dem vorsorglich auch ein Spezialeinsatzkommando beteiligt war.

Vier der Männer waren laut Staatsanwaltschaft unmittelbar festgenommen worden, der fünfte hatte sich später der Polizei gestellt.