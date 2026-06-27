Erdbeben: Totenzahl in Venezuela steigt auf mehr als 1.400

Nach den schweren Erdbeben in Venezuela steigt die Zahl der Toten auf 1.430. Internationale Rettungsteams suchen unermüdlich nach Zehntausenden Vermissten.

Totenzahl in Venezuela steigt auf mehr als 1.400

Drei Tage nach dem schweren Erdbeben in Venezuela sinken die Überlebenschancen der Verschütteten. 27.06.2026 | 1:39 min

Die Zahl der Toten nach der Erdbebenkatastrophe in Venezuela ist auf 1.430 gestiegen. Mehr als 3.200 Menschen seien verletzt worden, teilte der Präsident der Nationalversammlung, Jorge Rodríguez, mit.

Nach den Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 am Mittwoch habe es 430 Nachbeben gegeben.

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Mehr als 70.000 Familien seien nach der Katastrophe von den Behörden mit Hilfe unterstützt worden.

Zehntausende werden vermisst

Am dritten Tag nach den verheerenden Erdbeben ist der Verbleib von Zehntausenden Menschen in Venezuela weiterhin unklar.

Besonders im Bundesstaat La Guaira, aber auch in der Hauptstadt Caracas, hatten die Beben erhebliche Zerstörung verursacht. Teils wurden ganze Straßenzüge von Hochhäusern dem Erdboden gleichgemacht.

Nach den Erdbeben in Venezuela werden weiterhin über 50.000 Menschen vermisst. Internationale Rettungskräfte beteiligen sich an der Suche. 27.06.2026 | 0:44 min

Viele Helfer auch aus dem Ausland

Die Suche in Schutt und Trümmern wird unermüdlich unter schwierigen Bedingungen fortgesetzt. Allerorts beteiligen sich Anwohner und freiwillige Helfer neben den professionellen Einsatzkräften.

Die Momenten-Magnituden-Skala misst, wie stark ein Erdbeben war.

Der Einsatz internationaler Rettungsteams nach den Erdbeben in Venezuela hat zwar die Suche nach Überlebenden beschleunigt, für Angehörige von Vermissten aber zum Teil auch traurige Gewissheit gebracht.

Nach Erkundungsarbeiten schlossen etwa mexikanische Rettungskräfte in einem eingestürzten Gebäude im Stadtbezirk Chacao der Hauptstadt Caracas die Möglichkeit aus, dort noch lebende Menschen zu finden.

Die Suche nach Verschütteten geht in Venezuela pausenlos weiter. Nach 72 Stunden sinken laut Experten die Chancen auf Überlebende. ZDFheute live analysiert die Lage vor Ort. 27.06.2026 | 23:17 min

Wie Sie für die Erdbebenopfer spenden können Spendenkonto Commerzbank

IBAN: DE65 100 400 600 100 400 600

Stichwort: ZDF Nothilfe Venezuela

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Quelle: dpa