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Panorama

Erdbeben: Totenzahl in Venezuela steigt auf mehr als 1.400

Nach schweren Erdbeben:Totenzahl in Venezuela steigt auf mehr als 1.400

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Nach den schweren Erdbeben in Venezuela steigt die Zahl der Toten auf 1.430. Internationale Rettungsteams suchen unermüdlich nach Zehntausenden Vermissten.

Rettungskräfte durchsuchen drei Tage nach den Erdbeben in La Guaira einen Trümmerhaufen.

Drei Tage nach dem schweren Erdbeben in Venezuela sinken die Überlebenschancen der Verschütteten.

27.06.2026 | 1:39 min

Die Zahl der Toten nach der Erdbebenkatastrophe in Venezuela ist auf 1.430 gestiegen. Mehr als 3.200 Menschen seien verletzt worden, teilte der Präsident der Nationalversammlung, Jorge Rodríguez, mit.

Nach den Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 am Mittwoch habe es 430 Nachbeben gegeben.

Erdbeben in Venezuela

ZDFheute Infografik

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Mehr als 70.000 Familien seien nach der Katastrophe von den Behörden mit Hilfe unterstützt worden.

Zehntausende werden vermisst

Am dritten Tag nach den verheerenden Erdbeben ist der Verbleib von Zehntausenden Menschen in Venezuela weiterhin unklar.

Besonders im Bundesstaat La Guaira, aber auch in der Hauptstadt Caracas, hatten die Beben erhebliche Zerstörung verursacht. Teils wurden ganze Straßenzüge von Hochhäusern dem Erdboden gleichgemacht.

Zeigt Einsatzkräfte des THW bei ihrer Ankunft mit einem Lufttransportflugzeug des Typs Airbus A400M des Lufttransportgeschwaders 62 in der Nähe von Caracas.

Nach den Erdbeben in Venezuela werden weiterhin über 50.000 Menschen vermisst. Internationale Rettungskräfte beteiligen sich an der Suche.

27.06.2026 | 0:44 min

Viele Helfer auch aus dem Ausland

Die Suche in Schutt und Trümmern wird unermüdlich unter schwierigen Bedingungen fortgesetzt. Allerorts beteiligen sich Anwohner und freiwillige Helfer neben den professionellen Einsatzkräften. 

Die Momenten-Magnituden-Skala gibt an, wie stark ein Erdbeben war. Ab 4 ist es deutlich wahrnehmbar, ab 6 sind größere Schäden zu erwarten.

Die Momenten-Magnituden-Skala misst, wie stark ein Erdbeben war.

Der Einsatz internationaler Rettungsteams nach den Erdbeben in Venezuela hat zwar die Suche nach Überlebenden beschleunigt, für Angehörige von Vermissten aber zum Teil auch traurige Gewissheit gebracht.

Nach Erkundungsarbeiten schlossen etwa mexikanische Rettungskräfte in einem eingestürzten Gebäude im Stadtbezirk Chacao der Hauptstadt Caracas die Möglichkeit aus, dort noch lebende Menschen zu finden.

Rettungskräfte brechen mit Werkzeug gestürzte Gebäudefassade auf, um nach Überlebenden zu suchen.

Die Suche nach Verschütteten geht in Venezuela pausenlos weiter. Nach 72 Stunden sinken laut Experten die Chancen auf Überlebende. ZDFheute live analysiert die Lage vor Ort.

27.06.2026 | 23:17 min

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Quelle: dpa
Über das Thema berichteten die Sendungen heute am 27.06.2026 um 19:00 Uhr sowie ZDFheute live um 13:30 Uhr.
Thema
Venezuela

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