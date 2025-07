Für Süddeutschland erwartet der DWD heftige Unwetter am Wochenende (Archivfoto). Quelle: action press/Bernd März

Die Wetterlage spitzt sich am Wochenende vor allem im Süden und Südwesten Deutschlands zu - aber auch im Osten und in Teilen Niedersachsens drohen Unwetter.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) müssen die Menschen in Baden-Württemberg am Samstag und Sonntag teils mit extremen Starkregen und Unwettern rechnen. Auch in Bayern könnte es schwere Unwetter, Starkregen und heftige Gewitter geben.

Bis Montagnachmittag könnten so an einzelnen Orten unter Umständen bis zu 150 Liter pro Quadratmeter fallen, erklärte ein Meteorologe des DWD. Besonders betroffen ist der Bereich zwischen Bodensee und Allgäu sowie der Südschwarzwald.

Unwetter bei Großveranstaltungen drohen

Für Großveranstaltungen wie zum Beispiel den Christopher Street Day, das Iron-Maiden-Konzert in Stuttgart oder das Festival "Das Fest" in Karlsruhe sind das keine guten Wochenendaussichten. Stattdessen könne es örtliche Überflutungen geben, hieß es. Auch in den bayerischen Alpen kann es laut DWD stellenweise zu Überschwemmungen kommen.

Es wird sicherlich den ein oder anderen vollgelaufenen Keller geben. „ DWD-Meteorologe

Am Samstag bleibt es am Morgen bewölkt. Ab dem Mittag soll es verbreitet regnen, Schwerpunkt sei das Gebiet von oberer Donau bis Augsburg. Bis zu 80 Liter pro Quadratmeter seien binnen einer Stunde möglich, so der DWD. Die Temperaturen erreichen bis zu schwülwarme 27 Grad am Rhein.

In der Nacht zum Sonntag lässt die Schauer- und Gewitteraktivität zunächst nach. Am Sonntag geht es dann weiter: Der DWD rechnet mit einer "erneut auflebenden Schauer- und Gewitteraktivität im Tagesverlauf" im Südwesten sowie in weiten Teilen Bayerns. Die Temperaturen liegen zwischen 19 Grad im Bergland und 25 Grad am nördlichen Oberrhein.

Ebenfalls Starkregen im Osten und in Niedersachsen erwartet





In der Nacht von Samstag auf Sonntag könne es zudem in Im Osten des Landes wird für Samstag Starkregen vorhergesagt. In Sachsen und Thüringen rechnen die Experten innerhalb einer Stunde mit 20 Litern pro Quadratmeter. Örtlich begrenzt könne es auch bis zu 40 Liter auf einen Quadratmeter geben. In Sachsen lässt der Regen bereits am Sonntag nach. In Thüringen ziehen die Regenwolken am Montag ab.In der Nacht von Samstag auf Sonntag könne es zudem in Niedersachsen zu lokalen Unwettern kommen. Der DWD rechnet lokal mit bis zu 40 Litern je Quadratmeter binnen einer Stunde. Verbreitet regne es zwischen 15 und 25 Litern.

Wochenstart ebenfalls verregnet

Auch der Blick auf die nächste Woche verheißt kein klassisches Sommerwetter, wie es sich Sonnenanbeter und Freibad-Fans wünschen. Niederschläge und Gewitter beherrschen weiter das Wetter.

Von Samstag bis Dienstag kann es mit Unterbrechungen zwischen Bodensee und Allgäu 50 bis 70 Liter pro Quadratmeter regnen. Bei Gewittern können in kurzer Zeit 30 bis 60 Liter zusätzlich zusammenkommen - "lokal eng begrenzt", wie der DWD vorhersagt. Rechnet man die Regenschauer zusammen, so könnten dann an einzelnen Orten bis zu 150 Liter pro Quadratmeter gefallen sein. Auch für die Alpenregion werden solche Mengen erwartet, die etwa nur alle zehn Jahre fallen würden, wie ein DWD-Meteorologe erklärte.

Erst zu Beginn der Sommerferien in Süddeutschland könne es wieder verbreitet Sommertage mit einem Tagesmaximum von 25 Grad und mehr geben.