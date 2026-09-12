T. rex-Fußspuren in den USA entdeckt: 66,5 Millionen Jahre alt

In den USA haben Forscher vier versteinerte T. rex-Fußabdrücke entdeckt. Die rund 66,5 Millionen Jahre alten Abdrücke könnten die erste bekannte Schrittfolge des Raubsauriers sein.

Forscher haben in North Dakota Fußspuren eines T. rex entdeckt. Die rund 66,5 Millionen Jahre alten Abdrücke könnten die erste bekannte Schrittfolge des berühmten Raubsauriers sein. 12.09.2026 | 0:25 min

Fast einen Meter lang ist jeder der Fußabdrücke, die ein riesiger Tyrannosaurus rex Analysen zufolge vor rund 66,5 Millionen Jahren im heutigen Nordamerika hinterließ. Insgesamt vier reihen sich in der sogenannten Hell-Creek-Formation nahe der kleinen Ortschaft Marmarth aneinander, zwei linke und zwei rechte, wie ein Forschungsteam im Fachmagazin "Journal of Vertebrate Paleontology" berichtet.

Es handle sich um die erste bekannte Abfolge mehrerer Schrittspuren eines ausgewachsenen T. rex überhaupt.

"Knochen sagen uns eine enorme Menge über diese Tiere, aber Fußabdrücke erfassen einen Moment des Verhaltens", sagte Mitautor Tyler Lyson vom Denver Museum of Nature & Science. Damit könne man dem Tier folgen, während es sich durch die Landschaft bewegt.

Was die Fußabdrücke über den T. rex verraten

Die zwischen 60 und 80 Zentimeter breiten, stark verwitterten Abdrücke lassen die jeweils drei Zehen an den Hinterfüßen des riesigen Dinos erkennen. Aus dem Abstand der Schritte und der Größe der Abdrücke errechneten die Forschenden eine Hüfthöhe des Tiers von etwa vier Metern. Zudem schätzen sie, dass der T. rex gut 5 bis 7 Kilometern pro Stunde schnell unterwegs war - also in etwa flottem menschlichem Gehtempo.

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Dass die Abdrücke erhalten blieben, ist einem besonderen Entstehungsprozess zu verdanken: Als der Dino über weichen Boden lief, hinterließ er Vertiefungen, die sich mit sandigem Material füllten. Kalkhaltiges Grundwasser verfestigte den Inhalt und die Ränder der Abdrücke im Laufe der Zeit. Spätere Verwitterung und Erosion wuschen das umgebende, weichere Gestein weg und legten die versteinerten Spuren frei.

Viele Knochen in der Region gefunden

Dass die Spuren wahrscheinlich von einem ausgewachsenen T. rex stammen, stützen die Forschenden unter anderem darauf, dass in der unmittelbaren Region sehr viele Knochen und Skelette dieser Art gefunden wurden. Andere große Pflanzenfresser wie etwa Hadrosaurier hinterließen zwar ebenfalls große, dreizehige Spuren, ihre Zehenabdrücke seien jedoch deutlich breiter gewesen, hieß es zudem.

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Quelle: dpa