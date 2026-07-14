New York: T-Rex-Skelett "Gus" für 50 Millionen Dollar versteigert

Bei einer Auktion in New York ist das Skelett eines Tyrannosaurus Rex für den Rekordpreis von 50,1 Millionen Dollar versteigert worden. Der Käufer von "Gus" ist anonym.

Das Skelett des Tyrannosaurus Rex "Gus" wurde 2021 in South Dakota gefunden. 14.07.2026 | 0:24 min



Ein rund 67 Millionen Jahre altes Skelett eines Tyrannosaurus Rex ist bei einer Auktion in New York für die Rekordsumme von rund 50 Millionen Dollar (etwa 44 Millionen Euro) versteigert worden.

Nach einem rund zehnminütigen Wettstreit zwischen sieben Bietern sei der Hammer bei 50,1 Millionen Dollar gefallen. Damit sei mehr als je zuvor bei einer Versteigerung für ein Dinosaurier-Skelett bezahlt worden, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Wer den Zuschlag bekam, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

T-Rex-Skelett auf Rinderfarm in South Dakota entdeckt

Das im US-Bundesstaat South Dakota ausgegrabene Skelett mit dem Spitznamen "Gus" ist 11,6 Meter lang und damit eines der größten je entdeckten Skelette dieser Saurierart. Es ist zudem mit 183 versteinerten Knochen eines der am besten erhaltenen T-Rex-Skelette der Welt. "Gus" wurde 2021 auf einer Rinderfarm entdeckt.

Bei Sotheby’s in New York soll erstmals ein nahezu vollständiges Skelett eines T-Rex versteigert werden. Der Schätzwert für "Gus" liegt zwischen 20 und 30 Millionen Dollar. 02.07.2026 | 1:50 min

Der bisherige Rekord bei einer Fossilienauktion lag bei "Apex", einem Stegosaurus-Skelett, das 2024 von Hedgefonds-Milliardär Ken Griffin für 44,6 Millionen Dollar gekauft worden war.

Experten kritisieren Versteigerung von Funden

In den vergangenen Jahren waren immer wieder Dinosaurier-Skelette oder Teile davon für Millionensummen versteigert worden. Viele Experten sehen die Versteigerung von wissenschaftlich wertvollen Skeletten jedoch kritisch, weil die Funde in Privatbesitz übergehen.

"Die USA sind das einzige Land der Welt, in dem Fossilien wie dieses als persönliches Eigentum gelten", sagte die Leiterin der Abteilung für Wissenschaft und Naturgeschichte bei Sotheby's, Cassandra Hatton, vor der Auktion.

Wem das Land gehöre, dem gehöre auch das Fossil, und der habe das Recht, es zu verkaufen. "Wenn Sie also einen Dinosaurier haben möchten, ist dies der einzige Ort, an dem Sie ihn bekommen können."

Quelle: dpa, AFP