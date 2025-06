Prinz Louis ist der Star der Show. So titeln britische Medien. Der Enkel von König Charles war in seinem Element und sorgte auf dem Balkon des Buckingham Palastes für gute Laune.

Traditionell wird im Juni der Geburtstag des britischen Monarchen mit einer Militärparade gefeiert. So auch an diesem Wochenende in London. König Charles musste auf Grund seiner Krebserkrankung erneut mit einer Parade-Tradition brechen. Für ihn und seine Frau Königin Camillia hieß es wieder Kutsche statt Pferd.