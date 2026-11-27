Schwere Stürme, Überflutungen und Stromausfälle haben zu einem chaotischen Thanksgiving-Fest in den USA geführt. Erstmals musste die bekannte New Yorker Parade verschoben werden.

Aufgrund des starken Unwetters an der Ostküste der USA, musste die Thanksgiving Parade zum ersten Mal verschoben werden. 27.11.2026 | 0:32 min

Heftiger Regen, starker Wind und Überflutungen haben das diesjährige Thanksgiving-Fest in den USA durcheinandergebracht.

Im Bundesstaat New York, zu dem auch die Millionenmetropole New York City gehört, gilt der Notstand. Zeitweise waren knapp eine Million Menschen von Stromausfällen betroffen. Vor allem an der Ostküste des Landes kam es zu massiven Störungen im Flugverkehr. Hochwasserwarnungen gelten für Teile der Bundesstaaten North Carolina, Virginia, Maryland und New York.

New Yorker Thanksgiving-Parade muss verschoben werden

Für New York City und Long Island gilt seit Donnerstag eine Warnung vor starkem Wind mit Ostwinden von umgerechnet 40 bis 56 Kilometern pro Stunde und Böen bis knapp 100 Kilometer pro Stunde. Im Central Park sei es der regenreichste Thanksgiving-Tag gewesen, der dort je gemessen wurde, gab der US-Wetterdienst bekannt.

Zum ersten Mal in ihrer hundertjährigen Geschichte musste die New Yorker Thanksgiving-Parade, die für ihre riesigen Helium-Ballons bekannt ist, auf Samstag verschoben werden, da die Ballons bei Windböen von mehr als 55 Kilometern pro Stunde nicht aufsteigen dürfen. Die Riesenfiguren schweben normalerweise mit Helium gefüllt über dem Umzug und werden von zahlreichen Helfern an Seilen geführt.

Welche Bedeutung hat Thanksgiving in den USA? Thanksgiving - das Erntedankfest - zählt in den USA zu den wichtigsten nationalen Feiertagen im Jahr. Traditionell werden Truthahn, Süßkartoffelauflauf mit geschmolzenen Marshmallows und Cranberrysauce aufgetischt. Millionen sind unterwegs zu ihren Familien. Es gibt massiven Reiseverkehr, am ehesten vergleichbar mit den Zuständen in Deutschland rund um die Weihnachtsfeiertage.



Quelle: dpa

Sturm sorgt für Chaos an US-Ostküste

Ein heftiger Sturm war am Donnerstag über die Ostküste gefegt. Der US-Wetterdienst hatte bereits am Mittwoch aufgrund von starken Winden und heftigem Regenfall vor schweren Auswirkungen gewarnt. Auf Bildern waren überflutete Straßenzüge, umgestürzte Bäume und Strommasten zu sehen.

Im Bundesstaat Maryland sei ein Baum auf ein Haus gestürzt und habe dabei die Beine einer etwa 60-jährigen Frau eingeklemmt, berichtete die "Washington Post" unter Berufung auf die Feuerwehr. Die Frau sei in ein Krankenhaus gebracht worden. "Sie hatte großes Glück", wurde der Leiter der örtlichen Feuerwehr zitiert.

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Fast 700.000 Menschen ohne Strom

Am Freitagmorgen (US-Ostküstenzeit) waren laut der Seite PowerOutage.us noch rund 680.000 Stromkunden ohne Strom - die meisten im Nordosten des Landes. So meldeten rund 150.500 Kunden im Bundesstaat Pennsylvania einen Stromausfall.

Rund um die Hauptstadt Washington kam es in Maryland bei knapp 100.000 Kunden zu Stromausfällen. In New Jersey waren rund 130.000 Kunden betroffen. In Missouri waren etwa 82.000 Kunden ohne Strom. Laut dem Sender CNN war in Teilen des Bundesstaates Schnee gefallen, der die Stromleitungen beschädigte. Das Unwetter dürfte überwiegend der Grund für die Stromausfälle sein, da das Stromnetz in den USA weitgehend oberirdisch verläuft und daher besonders anfällig für Stürme und umstürzende Bäume ist.

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Medienberichten zufolge durchkreuzten die massiven Stromausfälle bei vielen Menschen am Donnerstagabend auch die Pläne für das traditionelle Thanksgiving-Dinner. Zahlreiche Menschen hätten bei Kerzenlicht zu Abend gegessen, berichtete der Sender CNN.

Mehrere Flughäfen von Ausfällen betroffen

An den Tagen rund um Thanksgiving reisen Millionen von Menschen zu Freunden und Familien, entsprechend ballt es sich an Flughäfen und im Straßenverkehr.

Der Sturm führte zu massiven Störungen des Flugverkehrs: Alleine am Donnerstag kam es zu mehr als 2.000 verspäteten Flügen, mehr als 400 Flüge seien ausgefallen, berichtet die Zeitung "New York Times" unter Berufung auf den Flugtracking-Dienst "FlightAware".

Am stärksten betroffen waren Flughäfen an der Ostküste, darunter der Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport, die New Yorker Flughäfen John F. Kennedy und LaGuardia, der Ronald Reagan National Airport sowie der Boston Logan International Airport.

Amerikanische Fluggesellschaften boten ihren Fluggästen an, ihre geplanten Reisen auf die kommenden Tage zu verschieben.

Quelle: dpa