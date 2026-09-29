Schwere Überschwemmungen in Thailand:Bangkok: Internationaler Luftverkehr beeinträchtigt
Nach heftigem Starkregen kämpft Bangkok mit einem schweren Hochwasser. Auch der internationale Flugverkehr ist beeinträchtigt. Soldaten unterstützen bei der Gepäckabfertigung.
Die schweren Überschwemmungen in Thailands Hauptstadt Bangkok bringen auch den internationalen Flugverkehr durcheinander. Die thailändische Fluggesellschaft Thai Airways kündigte an, bis Mittwoch mehr als ein Dutzend Flüge streichen zu müssen.
Betroffen sind neben Inlandsverbindungen auch mehrere internationale Verbindungen, unter anderem nach Frankfurt und München.
Luftfahrtbehörde: Passagiere sollen Flugstatus prüfen
Die Flughäfen Suvarnabhumi und Don Mueang bleiben aber geöffnet. Wegen der Überschwemmungen und Verkehrsprobleme müssen Reisende jedoch mit erheblichen Verzögerungen rechnen.
Die thailändische Luftfahrtbehörde CAAT rief Passagiere dazu auf, vor der Fahrt zum Flughafen den Flugstatus zu prüfen und deutlich mehr Zeit für die Anreise einzuplanen. Ankommende Passagiere berichteten der Deutschen Presse-Agentur, dass sie für die Fahrt zum Hotel auf öffentliche Verkehrsmittel ausweichen mussten, weil nur wenige Taxis fuhren.
Thailands Armee unterstützt Gepäckabfertigung
Besonders betroffen war die Bodenabfertigung in Suvarnabhumi. Überschwemmte Straßen erschwerten es Flughafenmitarbeitern, den Flughafen zu erreichen. In der Folge kam es zu Engpässen bei der Gepäckabfertigung und einem großen Rückstau. Auch gab es wegen der Fluten Probleme mit den Flugzeugumläufen.
Thai Airways setzte zusätzliches Personal ein, um liegengebliebene Koffer zu sortieren und auszuliefern. Auch Soldaten unterstützten Medienberichten zufolge die Gepäckabfertigung.
Hunderttausende Haushalte von Hochwasser betroffen
Die Überschwemmungen hatten die Megametropole Bangkok nach tagelangem Starkregen schwer getroffen. Nach Angaben der Stadtverwaltung waren rund 329.000 Haushalte beziehungsweise etwa 700.000 Menschen in verschiedenen Stadtteilen betroffen.
Inzwischen hat der Regen nachgelassen. Die Behörden versuchten, das Wasser aus den überfluteten Straßen und Wohngebieten abzuleiten. Landesweit waren zuletzt mehr als 576.000 Haushalte mit rund 1,79 Millionen Menschen von Hochwasser betroffen, wie die Behörden mitteilten. Dem Katastrophenschutz zufolge kamen seit Mitte September mindestens acht Menschen als Folge der Überschwemmungen ums Leben.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Weitere Nachrichten aus Thailand
Schwere Überschwemmungen:Bangkok unter Wasser - Katastrophenfall ausgerufenmit Video0:18
Tipps und Tricks auf Reiseblogs:Thailand-Urlaub: Wie man bei Fernreisen clever sparen kannvon Jasmin Cilesiz Linhartmit Video43:30
Thailand:Schüsse an Schule nahe Bangkok: Mehrere Totemit Video0:24
Feuer in thailändischer Bar:Bangkok: Zahl der Toten nach Brand auf 34 gestiegenmit Video1:21