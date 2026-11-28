Ein Reptil mit Zigarre - seine bekannteste Rolle gab Michael Hatzius den Spitznamen "die Echse". Nun ist der Berliner Puppenspieler im Alter von 44 Jahren gestorben.

Der Kabarettist und Comedian Michael Hatzius ist tot. Seit 2009 verkörperte er seine bekannteste Figur "die Echse". Hatzius erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Deutschen Kleinkunstpreis. 28.11.2026 | 0:23 min

Der Berliner Puppenspieler und Comedian Michael Hatzius ist tot. Er starb im Alter von 44 Jahren, wie seine Künstleragentur mitteilte. "Nach kurzer schwerer Krankheit ist unser geliebter Micha am Mittwoch, dem 25.11.2026, von uns gegangen. In unseren Herzen wird er immer weiterleben", hieß es in einer Erklärung der Familie, die diese über ihren Anwalt verbreiten ließ.

Stets mit Zigarre saß seine beliebteste Figur auf seinem Schoß. Puppenspieler Michael Hatzius ist tot. Quelle: ZDF / Hannes Thun

Bekannt als "die Echse"

Michael Hatzius, 1982 in Ost-Berlin geboren, absolvierte sein Studium des Puppenspiels an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" und schloss es 2006 als Diplom-Puppenspieler und darstellender Künstler ab.

Seit 2009 war er mit der Figur "Die Echse" und weiteren Charakteren erfolgreich in Comedy und Kabarett aktiv. Neben mehreren Solotourneen war er in zahlreichen Fernsehformaten zu sehen und entwickelte eigene TV-Shows.

Im Oktober 2025 war Michael Hatzius mit der Echse zu Gast in Till Reiners' Happy Hour. 05.10.2025 | 45:27 min

Letzte Auftritte kurzfristig abgesagt

Für seine Arbeit erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, darunter 2013 den Deutschen Kleinkunstpreis. Im September hatte Hatzius mehrere Auftritte kurzfristig abgesagt. Bei Instagram verwies der Künstler auf gesundheitliche Gründe. Es gebe Ersatztermine, schrieb er und ergänzte: "Es tut mir leid."

Quelle: dpa