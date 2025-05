Der Sänger und ehemalige RTL-Dschungelkönig Marc Terenzi wurde in Hamburg in einem Verfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung freigesprochen. Im August 2023 soll er seine damalige Verlobte, die Moderatorin Verena Kerth, in einem Hamburger Hotel geschlagen und über den Boden gezerrt haben.